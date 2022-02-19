Güzel oyuncu Bahar Şahin'den Nisa Bölükbaşı yorumu! ''Arkadaş olmaya adayım''

Güzel oyuncu Bahar Şahin, bu yıl Survivor'ın Kısmetse Olur programına döndüğünü söyleyerek, Nisa Bölükbaşı ve Sude Burcu arasındaki gerilime yorum yaptı.

Bahar Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Arkadaşlar, deli gibi Survivor izliyorum. Bu sezon 'Kısmetse Olur' gibi. Nisa ile arkadaş olmak için adayım bu arada. Makbule çok şanslısın'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığını öğrenince küplere bindi. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın adaya gelmeden hemen önce havalimanında Makbule Şakalakoğlu'na ''Seni seviyorum'' dediğini söyleyerek, Öcal'ın iki kişiyle aynı anda aşk yaşadığını öne sürdü.

Yaşananları sineye çeken ve Mert Öcal ile olan birlikteliğine devam etme kararı alan Sude Burcu ise ''Kararlarıma saygı duy. Özel hayatıma karışma'' diyerek, Nisa Bölükbaşı'nı tersledi. Tartışmanın büyümesiyle Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu'ya ''Sen kendine saygısı olmayan bir kadınsın. Sen Mert ve Makbule arasına giren kişisin'' diyerek öfke kustu.

Yaşananlar karşısında sessizliğe gömülen Makbule Şakalakoğlu, dostu Nisa Bölükbaşı ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



