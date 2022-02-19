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  4. Güzel oyuncu Bahar Şahin'den Nisa Bölükbaşı yorumu! ''Arkadaş olmaya adayım''

Güzel oyuncu Bahar Şahin'den Nisa Bölükbaşı yorumu! ''Arkadaş olmaya adayım''

19.02.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonuna; Mert Öcal, Makbule Şakalakoğlu ve Sude Burcu'nun aşk üçgeni damga vurdu. Mert Öcal'ın, Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığını dile getiren Nisa Bölükbaşı, dostu Makbule Şakalakoğlu'nun üzülmesine dayanamadığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Güzel oyuncu Bahar Şahin, yaşananlara sessiz kalamayarak Nisa Bölükbaşı hakkında paylaşım yaptı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin'den Nisa Bölükbaşı yorumu! ''Arkadaş olmaya adayım''

Güzel oyuncu Bahar Şahin, bu yıl Survivor'ın Kısmetse Olur programına döndüğünü söyleyerek, Nisa Bölükbaşı ve Sude Burcu arasındaki gerilime yorum yaptı.

Bahar Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Arkadaşlar, deli gibi Survivor izliyorum. Bu sezon 'Kısmetse Olur' gibi. Nisa ile arkadaş olmak için adayım bu arada. Makbule çok şanslısın'' ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin'den Nisa Bölükbaşı yorumu! ''Arkadaş olmaya adayım''

NE OLMUŞTU?

Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığını öğrenince küplere bindi. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın adaya gelmeden hemen önce havalimanında Makbule Şakalakoğlu'na ''Seni seviyorum'' dediğini söyleyerek, Öcal'ın iki kişiyle aynı anda aşk yaşadığını öne sürdü.

Güzel oyuncu Bahar Şahin'den Nisa Bölükbaşı yorumu! ''Arkadaş olmaya adayım''

Yaşananları sineye çeken ve Mert Öcal ile olan birlikteliğine devam etme kararı alan Sude Burcu ise ''Kararlarıma saygı duy. Özel hayatıma karışma'' diyerek, Nisa Bölükbaşı'nı tersledi. Tartışmanın büyümesiyle Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu'ya ''Sen kendine saygısı olmayan bir kadınsın. Sen Mert ve Makbule arasına giren kişisin'' diyerek öfke kustu.

Güzel oyuncu Bahar Şahin'den Nisa Bölükbaşı yorumu! ''Arkadaş olmaya adayım''

Yaşananlar karşısında sessizliğe gömülen Makbule Şakalakoğlu, dostu Nisa Bölükbaşı ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin'den Nisa Bölükbaşı yorumu! ''Arkadaş olmaya adayım''


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