Güzel oyuncu Demet Özdemir, dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı dantelli dekoltesiyle takipçilerinden tam puan aldı. Özdemir'e, ''Bu ne güzellik!'' ve ''Sen beni çıldırtacak mısın?'' gibi yorumlar yapıldı. Özdemir'in paylaşımına, 500 bine yakın beğeni geldi.

1992 yılında İzmit'te doğan Demet Özdemir, oyuncu olmadan dansçılık yapıyordu.

Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle oyunculuk macerasına başlayan Özdemir; Çilek Kokusu, No 309 ve Erkenci Kuş gibi projelerde rol aldı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle gündeme oturan Özdemir'in, şimdilerde nasıl bir projeyle ekranlara döneceği merak ediliyor.



