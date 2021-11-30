MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel oyuncu Demet Özdemir, dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

30.11.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Demet Özdemir, 14 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozuyla beğeni topladı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı dantelli dekoltesiyle takipçilerinden tam puan aldı. Özdemir'e, ''Bu ne güzellik!'' ve ''Sen beni çıldırtacak mısın?'' gibi yorumlar yapıldı. Özdemir'in paylaşımına, 500 bine yakın beğeni geldi.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

1992 yılında İzmit'te doğan Demet Özdemir, oyuncu olmadan dansçılık yapıyordu.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle oyunculuk macerasına başlayan Özdemir; Çilek Kokusu, No 309 ve Erkenci Kuş gibi projelerde rol aldı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle gündeme oturan Özdemir'in, şimdilerde nasıl bir projeyle ekranlara döneceği merak ediliyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birlikteliği aileler de onayladı! Birlikteliği aileler de onayladı!
PARTNER 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi
Kalçasına inen dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!Kalçasına inen dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Fuhuş çetesine operasyon! Katalog şeklinde göndermişler

Fuhuş çetesine operasyon! Katalog şeklinde göndermişler

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

40 ay sürecek restorasyon başladı: Yunanistan'dan bile görülecek

40 ay sürecek restorasyon başladı: Yunanistan'dan bile görülecek

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı

Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı

Tanıyana aşk olsun! Estetiği fazla kaçırdı

Tanıyana aşk olsun! Estetiği fazla kaçırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.