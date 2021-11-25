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Güzel oyuncu Hazal Kaya'dan şaşırtan küfür yorumu! ''Biz edelim, siz etmeyin!''

25.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanan Misafir dizisiyle televizyona dönen güzel oyuncu Hazal Kaya, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Özel hayatından kariyerine kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Kaya, ''En sevdiğin küfür nedir?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Güzel oyuncu Hazal Kaya'dan şaşırtan küfür yorumu! ''Biz edelim, siz etmeyin!''

Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı Misafir dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, İbrahim Selim'e bilinmeyenlerini anlattı.

ŞAŞIRTAN KÜFÜR YORUMU

Hazal Kaya, İbrahim Selim'in kendisine yönelttiği ''En sevdiğin küfür nedir?'' sorusuna ''Hepsi benim bebeğim'' yanıtı vererek stüdyoda kahkahalara sebep oldu. Kaya, küfürle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Şöyle bir savım var. Bunu feminist avukat bir arkadaşımla tartıştım ve aynı yere vardık. Cinsiyetçi küfürlerin tamamını kadınlar ve LGBT bireyler birbirine edebilsin. Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim, siz etmeyin abi! Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili. Bu yüzden biz edelim siz etmeyin.


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Hazal Kaya
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