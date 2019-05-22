Güzel oyuncu Hazal Kaya, hamile olduğunu duyurdu!

Ali Atay ile evlendikten sonra sürekli hamile olduğuna ilişkin haberler çıkan Hazal Kaya, çıkan dedikoduları sonunda doğruladı.

'EVET HAMİLEYİM'

Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, "Doğum yaklaşıyor" açıklamasına üzerine, "Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin" şeklinde karşılık vermişti. Ancak Hazal Kaya, çıkan haberlerden sonra gerçeği açıkladı. Ünlü oyuncu hamile olduğunu Instagram hesabından duyurdu.Kaya paylaşımında, "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim." ifadelerini kullandı.



