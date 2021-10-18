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Güzel oyuncu Miray Daner, meğer Yeşilçam yıldızıyla akrabaymış!

18.10.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ve kabiliyetiyle son dönemlerin parlayan yıldızlarından olan Miray Daner, Yeşilçam emektarının akrabası çıktı.

Güzel oyuncu Miray Daner, meğer Yeşilçam yıldızıyla akrabaymış!

Son dönemlerde Kubilay Aka ve Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Miray Daner'in, Yeşilçam'ın emektar isimlerinden İlhan Daner'in akrabası olduğunu biliyor muydunuz?

Güzel oyuncu Miray Daner, meğer Yeşilçam yıldızıyla akrabaymış!

Meğer, İlhan Daner, Miray Daner'in dedesinin kardeşiymiş.

Güzel oyuncu Miray Daner, meğer Yeşilçam yıldızıyla akrabaymış!

İlhan Daner; Tatlı Cadı, Lüküs Hayat ve Gariban Şakir gibi sayısız projede kamera karşsına geçti.

Güzel oyuncu Miray Daner, meğer Yeşilçam yıldızıyla akrabaymış!

30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğan İlhan Daner, 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak oyunculuğa adım attı.

Güzel oyuncu Miray Daner, meğer Yeşilçam yıldızıyla akrabaymış!

Konservatuvar mezunu olan yıldız, yalnızca oyunculuk değil; senaristlik, yönetmenlik, şarkıcılık ve seslendirme sanatçılığı da yaptı.

İlhan Daner, 1 Ekim 2021 tarihinde şeker hastalığına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Güzel oyuncu Miray Daner, meğer Yeşilçam yıldızıyla akrabaymış!

Daner'in 1957 yılında başlayan kariyeri, 2017 yılında yer aldığı Yanlış Anlama filmiyle son bulmuştu.


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Miray Daner
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