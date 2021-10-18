Güzel oyuncu Miray Daner, meğer Yeşilçam yıldızıyla akrabaymış!

Son dönemlerde Kubilay Aka ve Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Miray Daner'in, Yeşilçam'ın emektar isimlerinden İlhan Daner'in akrabası olduğunu biliyor muydunuz?

Meğer, İlhan Daner, Miray Daner'in dedesinin kardeşiymiş.

İlhan Daner; Tatlı Cadı, Lüküs Hayat ve Gariban Şakir gibi sayısız projede kamera karşsına geçti.

30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğan İlhan Daner, 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak oyunculuğa adım attı.

Konservatuvar mezunu olan yıldız, yalnızca oyunculuk değil; senaristlik, yönetmenlik, şarkıcılık ve seslendirme sanatçılığı da yaptı.

İlhan Daner, 1 Ekim 2021 tarihinde şeker hastalığına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Daner'in 1957 yılında başlayan kariyeri, 2017 yılında yer aldığı Yanlış Anlama filmiyle son bulmuştu.



