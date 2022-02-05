Güzel oyuncu Selin Şekerci cesur pozuyla takipçilerini mest etti!

Benden ne Olur filmiyle sinemaya dönen ünlü oyuncu Selin Şekerci, cesur pozuyla Instagram'ı salladı. Şekerci'nin siyah beyaz pozuna ''Sen kadınsan biz neyiz'', ''Görünce ateş bastı'' ve ''Bu nasıl bir güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.

1989 yılında İzmir'de doğan Selin Şekerci, Arap kökenli bir baba ve Azeri asıllı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyerini 2007 yılında yer aldığı Kavak Yelleri dizisiyle ekrana taşıyan Şekerci, Melekler Korusun dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Leyla ile Mecnun, Ay Büyürken Uyuyamam, Yalan Dünya, Kaçak Gelinler, Rengarenk, Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Çatı Katı Aşk, Yeşilçam gibi yapımlarda rol Şekerci, şimdilerde Benden Ne Olur filmiyle adından söz ettiriyor.

Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı meslektaşı İbrahim Selim ile yollarını ayırmıştı.



