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Güzel oyuncu Selin Şekerci cesur pozuyla takipçilerini mest etti!

05.02.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Selin Şekerci, siyah beyaz pozuyla takipçilerini mest etti.

Güzel oyuncu Selin Şekerci cesur pozuyla takipçilerini mest etti!

Benden ne Olur filmiyle sinemaya dönen ünlü oyuncu Selin Şekerci, cesur pozuyla Instagram'ı salladı. Şekerci'nin siyah beyaz pozuna ''Sen kadınsan biz neyiz'', ''Görünce ateş bastı'' ve ''Bu nasıl bir güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu Selin Şekerci cesur pozuyla takipçilerini mest etti!

1989 yılında İzmir'de doğan Selin Şekerci, Arap kökenli bir baba ve Azeri asıllı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

Güzel oyuncu Selin Şekerci cesur pozuyla takipçilerini mest etti!

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyerini 2007 yılında yer aldığı Kavak Yelleri dizisiyle ekrana taşıyan Şekerci, Melekler Korusun dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Güzel oyuncu Selin Şekerci cesur pozuyla takipçilerini mest etti!

Leyla ile Mecnun, Ay Büyürken Uyuyamam, Yalan Dünya, Kaçak Gelinler, Rengarenk, Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Çatı Katı Aşk, Yeşilçam gibi yapımlarda rol Şekerci, şimdilerde Benden Ne Olur filmiyle adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu Selin Şekerci cesur pozuyla takipçilerini mest etti!

Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı meslektaşı İbrahim Selim ile yollarını ayırmıştı.

Güzel oyuncu Selin Şekerci cesur pozuyla takipçilerini mest etti!


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Selin Şekerci
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