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Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşıp kalıyor! Karizmasıyla yıkıp geçti

16.10.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve 2020 yılında anneliği tadan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem'i görenler hayret ediyor. Kerem Kobal, karizmasıyla sosyal medyada ilgi görüyor.

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşıp kalıyor! Karizmasıyla yıkıp geçti

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, magazin dünyasının ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Sinem Kobal'ın erkek kardeşi Kerem Kobal da, yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. İşte Sinem Kobal'ın tek kardeşi Kerem Kobal:

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşıp kalıyor! Karizmasıyla yıkıp geçti

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Kerem Kobal'ın, Instagram'da 11 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşıp kalıyor! Karizmasıyla yıkıp geçti

Kerem Kobal, bir dönem Taksim'de bir barda barmenlik yapmıştı.

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşıp kalıyor! Karizmasıyla yıkıp geçti

Geçmişte küçük çaplı oyunculuk denemeleri de olan Kerem Kobal, şimdilerde Avustralya'da merkezli bir konaklama şirketinde çalışıyor.

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşıp kalıyor! Karizmasıyla yıkıp geçti

Girişimcilik de yapan Kerem Kobal, telefon kılıfları üreten bir firmanın sahibi.

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşıp kalıyor! Karizmasıyla yıkıp geçti

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşıp kalıyor! Karizmasıyla yıkıp geçti


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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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