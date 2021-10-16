Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşıp kalıyor! Karizmasıyla yıkıp geçti

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, magazin dünyasının ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Sinem Kobal'ın erkek kardeşi Kerem Kobal da, yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. İşte Sinem Kobal'ın tek kardeşi Kerem Kobal:

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Kerem Kobal'ın, Instagram'da 11 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Kerem Kobal, bir dönem Taksim'de bir barda barmenlik yapmıştı.

Geçmişte küçük çaplı oyunculuk denemeleri de olan Kerem Kobal, şimdilerde Avustralya'da merkezli bir konaklama şirketinde çalışıyor.

Girişimcilik de yapan Kerem Kobal, telefon kılıfları üreten bir firmanın sahibi.



