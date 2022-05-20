MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel sunucu Esra Balamir karın kaslarını sergiledi! "Kırmızı çok yakışmış"

Güzel sunucu Esra Balamir karın kaslarını sergiledi! "Kırmızı çok yakışmış"

20.05.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel sunucu ve model Esra Balamir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 2016 yılında 'Söke Söke' isimli single çalışmasıyla müzik kariyerine geri dönen Esra Balamir, pozlarıyla da büyülemeye devam ediyor.

Güzel sunucu Esra Balamir karın kaslarını sergiledi! "Kırmızı çok yakışmış"

Esra Balamir giyim tarzı ve paylaşımlarıyla takipçilerinin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son olarak 'Jargon' isimli parçasıyla yeniden gündeme gelen güzel şarkıcı, paylaşımlarıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla nefes kesen Esra Balamir, düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

esra balamir1

Son olarak çıkardığı Jargon isimli single parça için özel diyete giren güzel şarkıcı, karın kaslarıyla herkesi mest etti.

esra balamir2

KARIN KASLARINI SERGİLEDİ

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla karın kaslarını sergileyen güzel şarkıc, binlerce beğeni ve yorum aldı.

esra balamir

Kırmızı bol dekolteli kıyafetiyle görenleri büyüleyen Esra Balamir takipçilerinde, "Kırmızı sana çok yakışmış" gibi yorumlar aldı.

esra balamir5

esra balamir4

esra balamir3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü müzisyen havalimanında gözaltına alındı! Ünlü müzisyen havalimanında gözaltına alındı!
Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çektiHastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti
Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktıÜnlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı
Anahtar Kelimeler:
Esra Balamir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Dışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla...

Dışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla...

Başhekim yardımcısından kadınlara yönelik skandal paylaşım

Başhekim yardımcısından kadınlara yönelik skandal paylaşım

Hesabına bloke konmuştu! Ece Erken gelen faturaya isyan etti: Kira gibi

Hesabına bloke konmuştu! Ece Erken gelen faturaya isyan etti: Kira gibi

İlginizi Çekebilir

Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.