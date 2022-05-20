Güzel sunucu Esra Balamir karın kaslarını sergiledi! "Kırmızı çok yakışmış"

Esra Balamir giyim tarzı ve paylaşımlarıyla takipçilerinin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son olarak 'Jargon' isimli parçasıyla yeniden gündeme gelen güzel şarkıcı, paylaşımlarıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla nefes kesen Esra Balamir, düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Son olarak çıkardığı Jargon isimli single parça için özel diyete giren güzel şarkıcı, karın kaslarıyla herkesi mest etti.

KARIN KASLARINI SERGİLEDİ

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla karın kaslarını sergileyen güzel şarkıc, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kırmızı bol dekolteli kıyafetiyle görenleri büyüleyen Esra Balamir takipçilerinde, "Kırmızı sana çok yakışmış" gibi yorumlar aldı.





