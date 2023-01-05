Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten tepki çeken hareket! Takipçisi yerden yere vurdu

Güzelliği ve kabiliyetiyle magazin aleminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Zehra Güneş'in son paylaşımına dikkat çeken bir yorum geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Antrenman çıkışı arabanızla döndüğünüz Vakıf Sokak size ters yön. Motorumla bana o sokakta çarpıyordunuz. Ünlüsünüz diye istediğiniz her şeyi yapamazsınız'' sözleriyle Güneş'i uyardı. Aynı kullanıcı, ünlü voleybolcuyla konuşmaya çalıştığını ancak Güneş'in kendisini dinleme zahmetinde bile bulunmadığını öne sürdü.

Zehra Güneş, yakın zaman önce 1 yıllık sevgilisi Eren Dişli ile yollarını ayırmıştı.

Ayrılık sürecini dostlarıyla atlatan Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının nişan törenine katıldı.

Güzel voleybolcu, mavi elbiseli pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

Güneş, nişan paylaşımına ''Mavilendim'' notunu düştü.



