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Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten tepki çeken hareket! Takipçisi yerden yere vurdu

05.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Milli Voleybol Takımı'nın başarılı ismi Zehra Güneş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bir takipçisi Zehra Güneş'in trafik kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek, ünlü voleybolcuyu uyardı.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten tepki çeken hareket! Takipçisi yerden yere vurdu

Güzelliği ve kabiliyetiyle magazin aleminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Zehra Güneş'in son paylaşımına dikkat çeken bir yorum geldi.

Zehra Güneş hakkında şaşırtan iddia! Takipçisi yerden yere vurdu

Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Antrenman çıkışı arabanızla döndüğünüz Vakıf Sokak size ters yön. Motorumla bana o sokakta çarpıyordunuz. Ünlüsünüz diye istediğiniz her şeyi yapamazsınız'' sözleriyle Güneş'i uyardı. Aynı kullanıcı, ünlü voleybolcuyla konuşmaya çalıştığını ancak Güneş'in kendisini dinleme zahmetinde bile bulunmadığını öne sürdü.

Zehra Güneş'ten tepki çeken hareket! Takipçisi yerden yere vurdu

Zehra Güneş, yakın zaman önce 1 yıllık sevgilisi Eren Dişli ile yollarını ayırmıştı.

Zehra Güneş'ten tepki çeken hareket! Takipçisi yerden yere vurdu

Ayrılık sürecini dostlarıyla atlatan Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının nişan törenine katıldı.

Zehra Güneş'ten tepki çeken hareket! Takipçisi yerden yere vurdu

Güzel voleybolcu, mavi elbiseli pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

Zehra Güneş'ten tepki çeken hareket! Takipçisi yerden yere vurdu

Güneş, nişan paylaşımına ''Mavilendim'' notunu düştü.

Zehra Güneş'ten tepki çeken hareket! Takipçisi yerden yere vurdu


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Zehra Güneş magazin serbest istedi

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