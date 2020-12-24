Güzelcehisar Lav Sütunları nerede? Güzelcehisar Lav Sütunları nasıl gidilir? Lav Sütunları Bartın

Bir doğa harikası lav sütunları. Eşine benzerine de az rastlanıyor üstelik. Düşünün ki dünyada yalnızca 4 tane var bu oluşumlardan ve Türkiye bunlardan birine ev sahipliği yapıyor. Ne şanslıyız değil mi? Bartın gezilecek yerler listenize mutlaka almanız gereken Güzelcehisar Lav Sütunları Türkiye'nin 112. tabiat anıtı. Hadi Güzelcehisar Lav Sütunları nerede, nasıl gidilir, oluşumu gibi soruların yanıtlarına birlikte bakalım.

Katılaşırken büzülen kayalar çatlamaya ve çatlaklar da yıllar içinde büyümeye başlamış. İşte farklı farklı şekiller alan bu kayalar şu anki Güzelcehisar Lav Sütunları'nı oluşturmuş. Batı Karadeniz'in eşsiz güzelliğiyle, doğasıyla, deniziyle Güzelcehisar Lav Sütunları'nın göğe uzanan o heybetli duruşu birleşince bir tablo ortaya çıkmış adeta.

Doğanın bize armağanı olan bu sütun biçimindeki lavların benzerleri dünyada 3 farklı yerde daha bulunuyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da da lav sütunları yer alıyor.

GÜZELCEHİSAR LAV SÜTUNLARI KAMP

Güzelcehisar ufak bir sahil beldesi. Turizmin gelişmesi sayesinde hızla büyüyen belde asıl olarak yaz mevsiminde kalabalık oluyor. Güzelcehisar Lav Sütunları kamp yapmak isteyenler için de ideal. Uyandığınızda bu eşsiz manzarayı görmek, denize ve lav sütunlarına bakarak yemeğinizi hazırlamak, çayınızı yudumlamak çok keyifli olacaktır. Güzelcehisar Lav Sütunları'nda kamp alanları mevcut. Denizcioğulları Beach Club, Doğa Camping, Ferhat'ın Yeri, Resif Camping gibi hizmet veren kamp alanlarında konaklayabilirsiniz.



