Güzeldere Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Güzeldere şelalesi kamp, bungalov, konaklama - Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

Düzce'den yolu geçen herkesin görmesi gereken bir yer Güzeldere Şelalesi. Doğa harikası bir şelale, piknik için mesire alanı, tatil için bungalov ve kamp alanlarıyla doğayla bütünleşmek için harika bir rota. Siz de bir gün doğanın bize hediye ettiği Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'na gitmek isterseniz diye ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri bu yazıda derledim. GÜZELDERE ŞELALESİ NEREDE Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Düzce Gölyaka İlçesi sınırlarında olup ilçeye 11 km mesafede bulunan Güzeldere köyünde yer alıyor. Nasıl gidilir?

İstanbul yönünden gidecekseniz; TEM Otoyolu Hendek çıkışından sonra Düzce il sınırları içerisinde Gümüşova-Gölyaka TEM otoyolundan ayrılın. Ankara yönünden gidecekseniz; Düzce il sınırları içerisinde Kaynaşlı çıkışından sonra, Gümüşova-Gölyaka çıkışından TEM Otoyolundan ayrılın. Gölyaka tabelasını takip ederek ilçeye ulaşın. Gölyaka'nın içinden güney istikametine devam edin ve Açma köyü sapağından doğu istikametine doğru Hacı Yakup Köyü'nde güneye doğru saparak “Güzeldere” tabelalarını takip edin.

Güzeldere Şelalesi-Düzce arası

Güzeldere Şelalesi-Ankara arası Güzeldere Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın. GÜZELDERE ŞELALESİ HAKKINDA BİLGİ Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı 22.76 ha alanı kapsıyor. Rakımı 630 m’dir. 28.12.1993 tarihinde mesire yeri olarak, 11.07.2011 tarihinde Tabiat Parkı olarak tescil edildi. Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale 120 m yükseklikten dökülüyor. Suyun doğal coşkusu, dev kayın ve gürgen ağaçları muazzam bir görüntü oluşturuyor. Şelale adeta doğanın içine saklanmış gibi. Bu güzelliği görmek için epey bir merdiven inmek gerekiyor. Güzeldere Şelalesi kaç basamak diye soracak olursanız, 350 basamakla şelaleye ulaşabilirsiniz. Şelalenin bulunduğu alan bitki örtüsü açısından da oldukça zengin. Kayın, gürgen, köknar, porsuk, sarıçam, karaçam, kestane, ıhlamur, akçaağaç, dişbudak, ceviz, orman kavağı, orman söğüdü, orman gülü, karayemiş, papaz külahı ağaçları; böğürtlen, üvez, alıç, taflan, kantaron otu, kardelen, arap sümbülü, sıklamen, menekşe, düğün, eğrelti, fiğ, burçak vb. bitkiler bulunuyor.

GÜZELDERE ŞELALESİ KONAKLAMA Şelale ve çevresi tabiat parkı olarak koruma altında ve Gölyaka Belediyesi tarafından işletiliyor. Görebileceğiniz en bakımlı tabiat parklarından biri. Alanda bir çok hizmet sunuluyor. Konaklamak isterseniz farklı alternatifleriniz var. GÜZELDERE ŞELALESİ KAMP Güzeldere Şelalesi kamp alanı oldukça profesyonel şekilde hizmet veriyor. Burada dilerseniz çadırla dilerseniz karavanla konaklayabiliyorsunuz. Elektrik ve su hizmeti sağlanıyor. Dilerseniz buzdolabı da kiralayabilirsiniz. Ayrıca tabiat parkında wc, market ve restaurant hizmeti de sağlanıyor. İhtiyaçlarınızı buradan da karşılayabilirsiniz. Eğer kendi çadırınız yoksa çadırı kamp alanından da kiralayabilirsiniz. Fiyat bilgisi ise şöyle; Çadır kiralama+çadır yeri 4 Kişilik Çadır 80,00 TL elektrik su dahil

Çadır kiralama+çadır yeri 5 Kişilik Çadır 100,00 TL elektrik su dahil

Buzdolabı+çadır kiralama+çadır yeri 5 Kişilik Çadır 120,00 TL elektrik su dahil

Karavan konaklama : 60,00 TL elektrik su dahil. GÜZELDERE ŞELALESİ BUNGALOV Güzeldere Şelalesi'nde bungalovlarda konaklama imkanınız da bulunuyor. Bungalovlar 2 odadan oluşuyor. İçerisinde mutfak ve mutfak gereçleri de bulunuyor.