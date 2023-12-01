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Güzelliği araştırmalara konu olmuştu! Defne Samyeli'nin Çin'e yolculuk tarihi belli oldu

01.12.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile sık sık gündeme gelen 51 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli'nin güzelliği araştırmalara konu oldu. Samyeli'nin Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü. O dönem Çin’e gideceğini belirten ünlü ismin yolculuk tarihi belli oldu.

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli adeta yıllara meydan okuyor. Çin’de genetik kökenler ve cilt gençliğine dair araştırma yapan genetik bilimcilerin dikkatini çeken Samyeli güzelliğiyle araştırmalara konu oldu.

Defne Samyeli 1

Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Defne Samyeli

Üniversitenin daveti üzerine Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli’nin hem genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacağı hem de yaklaşık 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans vereceği aktarılmıştı.

Defne Samyeli 3

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Samyeli Çin'e yolculuk tarihini açıkladı. Çinlilerin vücut yapısını inceleyeceği haberleriyle ilgili konuşan Samyeli, "Ben duyunca şaşırdım. İlginç bir durum açıkçası. Bekliyoruz, iki ay içerisinde gideceğiz Çin'e" dedi.

Defne Samyeli 4

Defne Samyeli 2

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