Güzelliği araştırmalara konu olmuştu! Defne Samyeli'nin Çin'e yolculuk tarihi belli oldu

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli adeta yıllara meydan okuyor. Çin’de genetik kökenler ve cilt gençliğine dair araştırma yapan genetik bilimcilerin dikkatini çeken Samyeli güzelliğiyle araştırmalara konu oldu.

Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Üniversitenin daveti üzerine Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli’nin hem genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacağı hem de yaklaşık 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans vereceği aktarılmıştı.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Samyeli Çin'e yolculuk tarihini açıkladı. Çinlilerin vücut yapısını inceleyeceği haberleriyle ilgili konuşan Samyeli, "Ben duyunca şaşırdım. İlginç bir durum açıkçası. Bekliyoruz, iki ay içerisinde gideceğiz Çin'e" dedi.