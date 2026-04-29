Güzellik kraliçesi cinayetinde akıllara durgunluk veren ifade! "Bebeği beslemek için..."

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşanan korkunç olay, ülke gündemine oturdu. 2017 yılında Baja California Miss Teen Universe unvanını kazanan Carolina Flores Gómez, 15 Nisan’da evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Savcılık, olayla ilgili olarak Gómez’in kayınvalidesi Erika Maria Herrera’yı baş şüpheli olarak gösterdi. İddiaya göre Herrera, saldırının gerçekleştiği sırada evdeydi ve olay sonrası kaçtı. Şüphelinin halen firari olduğu bildirildi.
Olayın ardından en dikkat çeken detaylardan biri ise cinayetin polise geç bildirilmesi oldu. İddiaya göre saldırı gece saatlerinde gerçekleşmesine rağmen, Gómez’in eşi Alejandro’nun polise ertesi gün haber verdiği ortaya çıktı.
Genç kadının annesi Reyna Gómez Molina, damadını suçlayarak, bu gecikmenin şüphelinin kaçmasına fırsat verdiğini öne sürdü.
Soruşturma kapsamında ifade veren Alejandro’nun polise söylediği iddialar ise büyük yankı uyandırdı. Yeni doğum yapan eşinin bedenini kullanarak bebeğini beslemeye çalıştığını iddia etti.
Yetkililer, Alejandro’nun gözaltına alınmadığını ancak olayla ilgili ihmali ya da olası bağlantısı açısından soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
