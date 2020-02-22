MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın özel fotoğrafları sızdırıldı!

Güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın özel fotoğrafları sızdırıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

İngiltere'de 2020'nin en güzelini seçmek için düzenlenecek olan Miss Great Britain yarışması öncesi çıplak fotoğraf şoku yaşandı. Kensington güzeli olarak yarışmaya katılmaya hazırlanan 26 yaşındaki Portia Valis Volkova, siber zorbaların kurbanı oldu. Volkova'nın çıplak fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerin eline geçti.

Güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın özel fotoğrafları sızdırıldı!

İngiltere'de 2020 Miss Great Britain yarışmasında boy göstermesi beklenen Kensington güzeli çıplak fotoğraf şoku yaşadı. Portia-Valis Volkova'nın fotoğrafları jüriye ulaşınca genç kadın diskalifiye edildi.

ÇIPLAK FOTOĞRAF SKANDALI DAMGA VURDU!

Britanya’nın en güzel kadınını seçmek için yapılan ‘Miss Great Britain’in bu yıl düzenlenen finaline çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu. Yarışmaya Kensington güzeli unvanıyla katılan Portia-Valis Volkova, siber korsanların kurbanı oldu. Daily Star’ın haberine göre geçmişte fotoğraf çekimleri için çıplak pozlar veren 26 yaşındaki Volkova’nın o kareleri, kimliği belirsiz kişilerin eline geçti.

PARA İSTEDİLER

Volvoka’ya tehditlerde bulunan ve para isteyen korsanlar, karşılık bulamayınca fotoğrafları yarışma organizatörlerine gönderdi. Organizasyon jürisi fotoğrafları gördükten sonra flaş bir karar alarak Volkova’yı yarışmadan diskalifiye etti.

"BENİM GEÇMİŞİME AİT"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Volkova, “Organizasyon ekibini suçlamıyorum. Kural neyse onu uyguladılar. O fotoğraflar benim geçmişime ait. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Ama bir insanın geçmişiyle böyle tehdit edilmesi mide bulandırıcı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli panikleyip kameramanın ayağını ezdiCem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli panikleyip kameramanın ayağını ezdi
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Portia-Valis Volkova, özel fotoğraf,

En Çok Okunan Haberler

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu Esmersoy'dan bornozlu paylaşım

Burcu Esmersoy'dan bornozlu paylaşım

Murat Boz ve Aslı Enver'den flaş karar!

Murat Boz ve Aslı Enver'den flaş karar!

Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli panikleyip kameramanın ayağını ezdi

Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli panikleyip kameramanın ayağını ezdi

Chloe Loughnan'dan aşk iddiasına fotoğraflı yanıt!

Chloe’den aşk iddiasına fotoğraflı yanıt!

Burcu Esmersoy aşk iddialarına yanıt verdi!

Burcu Esmersoy aşk iddialarına yanıt verdi!

Youtuber Hayrettin 3 fenomeni bir araya getirdi

Herkes bu videoyu konuşuyor! Hepsi bir arada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.