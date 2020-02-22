Güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın özel fotoğrafları sızdırıldı!

İngiltere'de 2020 Miss Great Britain yarışmasında boy göstermesi beklenen Kensington güzeli çıplak fotoğraf şoku yaşadı. Portia-Valis Volkova'nın fotoğrafları jüriye ulaşınca genç kadın diskalifiye edildi.

ÇIPLAK FOTOĞRAF SKANDALI DAMGA VURDU!

Britanya’nın en güzel kadınını seçmek için yapılan ‘Miss Great Britain’in bu yıl düzenlenen finaline çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu. Yarışmaya Kensington güzeli unvanıyla katılan Portia-Valis Volkova, siber korsanların kurbanı oldu. Daily Star’ın haberine göre geçmişte fotoğraf çekimleri için çıplak pozlar veren 26 yaşındaki Volkova’nın o kareleri, kimliği belirsiz kişilerin eline geçti.

PARA İSTEDİLER

Volvoka’ya tehditlerde bulunan ve para isteyen korsanlar, karşılık bulamayınca fotoğrafları yarışma organizatörlerine gönderdi. Organizasyon jürisi fotoğrafları gördükten sonra flaş bir karar alarak Volkova’yı yarışmadan diskalifiye etti.

"BENİM GEÇMİŞİME AİT"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Volkova, “Organizasyon ekibini suçlamıyorum. Kural neyse onu uyguladılar. O fotoğraflar benim geçmişime ait. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Ama bir insanın geçmişiyle böyle tehdit edilmesi mide bulandırıcı” dedi.

