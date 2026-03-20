Güzellik uğruna çenesine çekiçle vurdu! Denediği yöntemlerden kısır kaldı

Fenomen Braden Peters, daha keskin bir çene için kendine çekiçle vurduğunu açıkladı. “Bonemashing” yöntemiyle dikkat çeken Peters, yoğun madde kullanımı nedeniyle kısır kaldığını da itiraf etti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Braden Peters, daha keskin bir çene hattı için kendine çekiçle vurduğunu itiraf etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

KASITLI DARBE

20 yaşındaki fenomen, “bonemashing” adı verilen yöntemle çene hattını belirginleştirmeye çalıştığını açıkladı. Bu tehlikeli yöntemde kemiklere kasıtlı darbe uygulanarak daha keskin bir yüz hattı elde edileceğine inanılıyor.

Peters, yoğun steroid ve madde kullanımı nedeniyle kısır kaldığını da söyledi. Genç fenomenin açıklamaları, sosyal medyada tartışma yarattı.

