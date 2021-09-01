Güzellik yarışmasını kazanmıştı! Survivor Berna Keklikler'in eski halinden eser kalmadı!

Almanya'da katıldığı bir güzellik yarışmasını kazanan Berna Keklikler, yıllardır ekranda olan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da sergilediği performans ile adını Türkiye'de duyurmayı başardı. Survivor'un ardından da sosyal medyada takip edilen isim haline gelen Keklikler adeta başka biri gibi görünüyor. İşte detaylar...

BERNA KEKLİKLER'İN ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI!

25 Şubat 1989 Gelsenkirchen, Almanya doğumlu 32 yaşındaki Keklikler, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı ile ün kazandı. Performansı ve tavırlarıyla programın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Keklikler, programın bitişinin ardından da sosyal medyada takip edilen isim haline geldi.

Keklikler'in, "bernakeklikler" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı Instagram hesabını görenler eski yarışmacıyı tanıyamadı. Adeta başka biri olan Keklikler'in eski halinden eser kalmadı. Yeni halini siyah mayonun içinde verdiği poz ile Instagram'da paylaşan Keklikler'in gönderisine binlerce beğeni geldi.

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Berna Keklikler 25 Şubat 1989'de Gelsenkirchen, Almanya'da dünyaya geldi. Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışmasını kazanmıştı. Crunch, fitness ve yüzme sporlarıyla ilgilenen Keklikler oyuncu ve modellik yapıyor.

Keklikler Survivor 2017'ye katılmış ve dikkat çeken yarışmacılardan biri olmuştu. Balık burcu olan Berna Keklikler 1,76 boyunda 61 kilo.



