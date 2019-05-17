Güzellikleri ile büyüleseler de perde arkası bambaşka!

Ne yazık ki, bu yerler çok fazla turistik hale geldi ve otantik bir deneyim edinmek neredeyse imkansız. Bu fotoğraflar, bu ikonik seyahat destinasyonlarının gerçekte nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor ve gerçek şu ki, gerçek hayata bir Instagram filtresi koyamazsınız.

İşte o inanılmaz yerlerin ve fotoğrafların perde arkası...

RİO DE JANEİRO BEACH

MONA LİSA

ANGKOR WAT

PİSA KULESİ

STONEHENGE

SANTORİNİ

TAC MAHAL

GİZA PİRAMİTİ- MISIR

EYFEL KULESİ

OLD FAİTHFUL GAYZER

NİAGARA ŞELALESİ

EAST SİDE GALLERY

MACHU PİCCHU

SİSTİNA ŞAPELİ

VENEDİK





