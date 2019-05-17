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Güzellikleri ile büyüleseler de perde arkası bambaşka!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Sosyal medya sayesinde, arkadaşımızın mükemmel seyahat fotoğraflarını gördüğümüzde, keşke biz de gitsek diyebiliriz. Hepimiz Tac Mahal'in aynı muhteşem manzarasını görmek ya da Venedik'te bir Gondol'a binmek ister oralarda harika fotoğraflar çektirmek isteriz. Peki gerçekten öyle mi?

Güzellikleri ile büyüleseler de perde arkası bambaşka!

Ne yazık ki, bu yerler çok fazla turistik hale geldi ve otantik bir deneyim edinmek neredeyse imkansız. Bu fotoğraflar, bu ikonik seyahat destinasyonlarının gerçekte nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor ve gerçek şu ki, gerçek hayata bir Instagram filtresi koyamazsınız.

İşte o inanılmaz yerlerin ve fotoğrafların perde arkası...

RİO DE JANEİRO BEACH

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MONA LİSA

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ANGKOR WAT

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PİSA KULESİ

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STONEHENGE

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SANTORİNİ

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TAC MAHAL

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GİZA PİRAMİTİ- MISIR

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EYFEL KULESİ

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OLD FAİTHFUL GAYZER

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NİAGARA ŞELALESİ

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EAST SİDE GALLERY

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MACHU PİCCHU

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SİSTİNA ŞAPELİ

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VENEDİK

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