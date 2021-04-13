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  4. Güzide Duran, Adnan Aksoy’la 13'üncü evlilik yıldönümünü böyle kutladı

Güzide Duran, Adnan Aksoy’la 13'üncü evlilik yıldönümünü böyle kutladı

13.04.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran popüler modellerden Güzide Duran, 13 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı eşi Adnan Aksoy'la evlilik yıl dönümünü kutladı.

Güzide Duran, Adnan Aksoy’la 13'üncü evlilik yıldönümünü böyle kutladı

Bir dönemin en popüler modellerinden Güzide Duran, 13 yıl önce iş insanı Adnan Aksoy’la hayatını birleştirerek mankenliği geri planda bırakmıştı.

Güzide Duran, 13’üncü evlilik yıl dönümünü Instagram’dan eşiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaşarak kutladı.

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MİAMİ DE YAŞIYORLAR

Teknede eşiyle dudak dudağa öpüştüğü fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan eski model, "Sen her zaman sonsuza dek olacaksın" diye yazdı. Çift, uzun zamandır Miami'de yaşamlarını sürdürüyor. Duran'ın bir dönem küs olduğu Deniz Akkaya da, kareye kalp emojisi bıraktı.

Ekran Alıntısı

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Instagram
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