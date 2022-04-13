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Güzide Duran'dan evlilik yıldönümü paylaşımı! "Beni her zaman güldürüyorsun!"

13.04.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 yılında nikah masasına oturan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanacağı ileri sürülmüştü. Daha önce "ayrılık" haberlerini yalanlayan çift, evliliklerinin 15. yıl dönümünü kutladı.

Güzide Duran'dan evlilik yıldönümü paylaşımı! "Beni her zaman güldürüyorsun!"

Güzide Duran'ın, 2008 yılında dünyaevine girdiği Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia ediliyordu. 1996 Best Model of Turkey birincisi olan eski mankenin, "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen ve mankenlik mesleğini bırakan 40 yaşındaki Duran'ın Aksoy ile önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı da söylentiler arasındaydı.

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"BENİ HER ZAMAN GÜLDÜRÜYORSUN"

Boşanma dedikodularının ardından çiftten 'Her şey yolunda' mesajı geldi. İki çocuk annesi olan Güzide Duran, eşiyle birlikte evliliklerinin 15. yıl dönümlerini kutladı. Duran, bu fotoğrafı, "Beni her zaman güldürüyorsun. Mutlu yıl dönümleri aşkım..." ifadeleriyle yayınladı.

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"SONSUZUM OLACAKSIN"

Geçtiğimiz yıl nisan ayında da 14. evlilik yıl dönümlerinde eşiyle teknede poz veren ünlü isim, bu anları, "Sen her zaman benim sonsuzum olacaksın." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Güzide Duran
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