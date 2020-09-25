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Güzide Mertcan kimdir? Güzide Mertcan eşi kimdir? Güzide Mertcan ne iş yapıyor? Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ve birbirinden leziz yemekler yapan Güzide Mertcan televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Geçen sezonki MasterChef programında yarışan ve programdaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan Güzide Mertcan konusunda çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Güzide Mertcan kimdir? Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli? Güzide Mertcan eşi kimdir? Güzide Mertcan ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler…

Güzide Mertcan kimdir? Güzide Mertcan eşi kimdir? Güzide Mertcan ne iş yapıyor? Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli?

Geçen sezon yayınlanan MasterChef Türkiye programında samimi tavırları, yeteneği ve herkese ablalık yapmasıyla oldukça sevilen Güzide Mertcan bir yandan da özel hayatı ile çok konuşulmuştu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Mertcan, insanlar tarafından yeniden merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Güzide Mertcan kimdir? Güzide Mertcan eşi kimdir? Güzide Mertcan ne iş yapıyor? Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli?

Özellikle sosyal medyada paylaşılan Güzide Mertcan’ın evi çok ilgi görmüş ve ünlü yarışmacının lüks bir hayat sürdüğü konuşulmuştu. Ancak Mertcan, yaptığı açıklamalarda o evi aldıkları ilk günden itibaren satmaya çalıştıklarını söylemişti. Bu nedenle Güzide Mertcan taşındı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Paylaşılan YouTube videosunda, Güzide Mertcan yeni evi ile ilgili açıklamalar da yapmıştı. Peki, Güzide Mertcan nerede oturuyor? Güzide Mertcan markası ne? Güzide Mertcan ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler...

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Sempatik tavırları ve yemek konusundaki becerisiyle çok sayıda insanın sevgisini kazanan Güzide Mertcan ile ilgili çok sayıda konu merak ediliyor. Güzide Mertcan kaç yaşında sorusunun cevabı olarak ünlü ismin 1988 doğumlu olduğu biliniyor. Aynı zamanda Güzide Mertcan nereli sorusuna da cevap aranıyor. Ünlü yarışmacı İzmir doğumlu. 3 çocuk sahibi olan Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik ancak tekstil sektöründe çalışıyor. Güzide Mertcan işi ile alakalı çok detaylı bilgi vermese de Instagram hesabında markalarını yayınlıyor. Ünlü ismin profilinde işi olarak paylaştığı markalar arasında; Ahna Bahçeşehir, Minel Aşk, SheSea ve Pergusa Medikal Kozmetik bulunuyor.

Güzide Mertcan kimdir? Güzide Mertcan eşi kimdir? Güzide Mertcan ne iş yapıyor? Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli?

Televizyon izleyicileri tarafından Güzide Mertcan eşi kimdir sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan, İstanbul’da yaşıyor. Güzide Mertcan’ın eşi Mustafa Mertcan ise DOF Robotic adlı bir şirketin sahibi. Güzide Mertcan’ın Instagram hesabında 404 bin takipçi bulunuyor. Ünlü isim sosyal medya hesabından sık sık özel yaşamına dair paylaşımlar yapıyor. Son olarak yeni bir eve taşınan Mertcan ailesi, bir apartman dairesinde oturuyor. Daha önce sosyal medyada çokça gündeme gelen ve eleştirilerin hedefi olmasına neden olan 7 milyon TL değerindeki lüks villasını satan Güzide Mertcan, bir apartman dairesine taşındı. Paylaştığı videoda yeni evi ile ilgili olarak ""Ben ilk kez şehir merkezinde oturuyorum. Hep dağ taşta oturdum. Başakşehir'de de en ücra noktadaydım, dağ başıydı şehre yakın değildim. Hayatımda ilk kez şehir içinde bir yerde oturuyorum." ifadesini kullanmıştı.

7 milyon TL değerindeki villasının yer aldığı ve içerisinde helikopter pisti dahi bulunan villa sitesinden taşınmasıyla ile ilgili olarak ise Güzide Mertcan, ''Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için ‘keşke’ demeyeceğim. Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz.'' şeklinde açıklama yapmıştı.

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