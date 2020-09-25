Güzide Mertcan kimdir? Güzide Mertcan eşi kimdir? Güzide Mertcan ne iş yapıyor? Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli?

Geçen sezon yayınlanan MasterChef Türkiye programında samimi tavırları, yeteneği ve herkese ablalık yapmasıyla oldukça sevilen Güzide Mertcan bir yandan da özel hayatı ile çok konuşulmuştu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Mertcan, insanlar tarafından yeniden merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan Güzide Mertcan’ın evi çok ilgi görmüş ve ünlü yarışmacının lüks bir hayat sürdüğü konuşulmuştu. Ancak Mertcan, yaptığı açıklamalarda o evi aldıkları ilk günden itibaren satmaya çalıştıklarını söylemişti. Bu nedenle Güzide Mertcan taşındı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Paylaşılan YouTube videosunda, Güzide Mertcan yeni evi ile ilgili açıklamalar da yapmıştı. Peki, Güzide Mertcan nerede oturuyor? Güzide Mertcan markası ne? Güzide Mertcan ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler...

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Sempatik tavırları ve yemek konusundaki becerisiyle çok sayıda insanın sevgisini kazanan Güzide Mertcan ile ilgili çok sayıda konu merak ediliyor. Güzide Mertcan kaç yaşında sorusunun cevabı olarak ünlü ismin 1988 doğumlu olduğu biliniyor. Aynı zamanda Güzide Mertcan nereli sorusuna da cevap aranıyor. Ünlü yarışmacı İzmir doğumlu. 3 çocuk sahibi olan Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik ancak tekstil sektöründe çalışıyor. Güzide Mertcan işi ile alakalı çok detaylı bilgi vermese de Instagram hesabında markalarını yayınlıyor. Ünlü ismin profilinde işi olarak paylaştığı markalar arasında; Ahna Bahçeşehir, Minel Aşk, SheSea ve Pergusa Medikal Kozmetik bulunuyor.