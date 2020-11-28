MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gwyneth Paltrow babasının küllerini ziyaret etti

Gwyneth Paltrow babasının küllerini ziyaret etti

28.11.2020 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gwyneth Paltrow babasının küllerini ziyaret etti

Gwyneth Paltrow, babası Bruce Paltrow'un doğum gününü unutmadı. Çocuklarıyla birlikte babasının küllerinin gömülü olduğu ağacı ziyaret eden Paltrow, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow, 2003 yılında hayatını kaybeden babası Bruce Paltrow'u küllerinin altına gömüldüğü ağacı ziyaret etti.

ÇOCUKLARI DA EŞLİK ETTİ

48 yaşındaki oyuncuya daha önce dedelerini tanıma fırsatı bulamayan çocukları Apple ve Moses da eşlik etti.

avalon-0540721308

Paltrow, çocuklarıyla ağacın önünde verdikleri pozu Instagram hesabından yayınladı. Gwyneth Paltrow, paylaşımına şu notu düştü: Bu 26 Kasım'da, bu ikisiyle birlikte babamın istirahatgahını ziyaret edebilme şansı buldum. Şükran Günü'nüz kutlu olsun. Hayatın inanılmaz inişleri ve çıkışları var. Belki de bütün bunları aynı anda hissetmek bir sanat.

Amerikalı oyuncu, 2018'de ikinci eşi Brad Falchuk ile evliliğini de ağacın bulunduğu mekanda yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Guido Senia eski sevgilisine geri döndüGuido Senia eski sevgilisine geri döndü
Barış Akarsu’nun hayatı film oluyorBarış Akarsu’nun hayatı film oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bir ilde daha harita kırmızıya döndü

Bir ilde daha harita kırmızıya döndü

Yeniden hastaneye kaldırıldı!

Yeniden hastaneye kaldırıldı!

İlginizi Çekebilir

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Diğer Haberler

Kuruluş Osman oyuncusundan izleyiciye mesaj

Kuruluş Osman oyuncusundan izleyiciye mesaj

Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia eski sevgilisine geri döndü

Guido Senia eski sevgilisine geri döndü

Gonca Vuslateri o şarkıyı Hakan Altun'a mı söyledi?

Gonca Vuslateri o şarkıyı Hakan Altun'a mı söyledi?

Aynur Aydın: Bir ceset giydiğinin farkında değil

'Bir ceset giydiğinin farkında değil'

Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz

'Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.