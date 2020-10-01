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Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne? Hababam Sınıfı Güle Güle kaç yılında çekildi?

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Türk sinemasının baş yapıtları arasında yer alan Hababam Sınıfı serisine olan ilgi arttı. Komedi filmlerinin atası olarak kabul edilen Hababam Sınıfı filmleri 7’de 77’ye herkesin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Serinin altıncı filmi Hababam Sınıfı Güle Güle ise diğerden farklı özelliklere sahiptir. İşte Hababam Sınıfı Güle Güle filmine detaylar...

Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne? Hababam Sınıfı Güle Güle kaç yılında çekildi?

1 Mayıs 1981 yılında çıkan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Arzu Film prodüksiyonunda çekilmiştir. Rıfat Ilgaz’ın kitabından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturmuştur. Film temelde 2000’li yıllarda yeni nesil Hababam Sınıfı versiyonları çekilmeden önceki son film olma özelliğini taşır. Hababam Sınıfı Güle Güle İnek Şaban, Güdük Necmi ve Damat Ferit karakterlerine hayat veren Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile Tarık Akan’ın olmadığı ikinci filmdir. Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Kel Mahmut karakteriyle ünlenen Münir Özkul’un yer almadığı tek filmdir.

Hababam Sınıfı Güle Güle

Yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncu kadrosunda usta isimlerin yanı sıra genç yıldızlar da boy gösterdi. Peki Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alır? İşte merak edilen detaylar...

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE KONUSU

Doğu kökenli bir ailede yetişen edebiyat öğretmeni Mehmet Bülbül’ün tayini Özel Çamlıca Lisesi’ne çıkar. Özel Çamlıca Lisesi’ndeki öğrenciler Anadolu’dan geldiği için Mehmet Hoca’yı küçümser. Öğrenciler Mehmet Hoca’nın konuşma şekli, şivesi ve hareketleriyle dalga geçer. İdealist bir eğitimci olan Mehmet Hoca ilk başta bu durumu umursamaz ancak ailesinin küçük görüldüğünü hissettiğinde kırılır.

hababam sınıfı

Okulda hizmetli olarak çalışan Hafize Ana’nın kızı Ayşegül’de Özel Çamlıca Lisesi’nde okur. Ancak okuldaki hiç kimse Hafize Ana’nın kızı olduğunu bilmez. Ayşegül annesinden utandığı için ondan kaçar. Aynı zamanda Ayşegül arkadaşlarının eşyalarını çalar. Kelptomani hastası olan Ayşegül’ün durumuna üzülen annesi Hafıza, Mehmet Hoca’yla dertleşir. Mehmet Hoca diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül’le yakından ilgilenir. Ancak sınıfta bulunan öğrencilerden Gamze öğretmenine büyük bir aşk besler ve onu Ayşegül’den kıskanır. Olaylar bu noktadan sonra sarpa sarar.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Başrollerini İlyas Salman ve Adile Naşit’in paylaştığı Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncu kadrosunda usta isimler bulunur. Mehmet Bülbül ve Hafize Ana karakteriyle hafızalara kazınan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Yonca Evcimik ve Mehmet Ali Erbil gibi dönemin genç yıldızları da rol aldı.

adile naşit

  • İlyas Salman - Mehmet Bülbül
  • Adile Naşit - Hafize Ana
  • Ayşen Gruda - Melahat
  • Mehmet Ali Erbil - Ali
  • Savaş Dinçel - Müjdat Eken
  • Hüseyin Kutman - Osman Müdür
  • Özden Özgürdal - Öğrenci
  • Şevket Altuğ - Şevket Hoca
  • Yaprak Özdemiroğlu - Gamze
  • Fulya Özcan - Ayşegül
  • Cem Özer - Mülayim
  • Osman Cavcı - Ekrem
  • Kemal Uzun - Sefa
  • Yonca Evcimik - Yonca
  • Melih Çardak - Engin
  • Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
  • Ahmet Açan - Okul Müdürü
  • Mehmet Nuri Durak - Öğrenci
  • Orhan Başaran - Bücür
  • Enis Ergün - Aşık Kerem
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