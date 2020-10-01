Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne? Hababam Sınıfı Güle Güle kaç yılında çekildi?

1 Mayıs 1981 yılında çıkan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Arzu Film prodüksiyonunda çekilmiştir. Rıfat Ilgaz’ın kitabından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturmuştur. Film temelde 2000’li yıllarda yeni nesil Hababam Sınıfı versiyonları çekilmeden önceki son film olma özelliğini taşır. Hababam Sınıfı Güle Güle İnek Şaban, Güdük Necmi ve Damat Ferit karakterlerine hayat veren Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile Tarık Akan’ın olmadığı ikinci filmdir. Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Kel Mahmut karakteriyle ünlenen Münir Özkul’un yer almadığı tek filmdir.
Yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncu kadrosunda usta isimlerin yanı sıra genç yıldızlar da boy gösterdi. Peki Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alır? İşte merak edilen detaylar...
Doğu kökenli bir ailede yetişen edebiyat öğretmeni Mehmet Bülbül’ün tayini Özel Çamlıca Lisesi’ne çıkar. Özel Çamlıca Lisesi’ndeki öğrenciler Anadolu’dan geldiği için Mehmet Hoca’yı küçümser. Öğrenciler Mehmet Hoca’nın konuşma şekli, şivesi ve hareketleriyle dalga geçer. İdealist bir eğitimci olan Mehmet Hoca ilk başta bu durumu umursamaz ancak ailesinin küçük görüldüğünü hissettiğinde kırılır.
Okulda hizmetli olarak çalışan Hafize Ana’nın kızı Ayşegül’de Özel Çamlıca Lisesi’nde okur. Ancak okuldaki hiç kimse Hafize Ana’nın kızı olduğunu bilmez. Ayşegül annesinden utandığı için ondan kaçar. Aynı zamanda Ayşegül arkadaşlarının eşyalarını çalar. Kelptomani hastası olan Ayşegül’ün durumuna üzülen annesi Hafıza, Mehmet Hoca’yla dertleşir. Mehmet Hoca diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül’le yakından ilgilenir. Ancak sınıfta bulunan öğrencilerden Gamze öğretmenine büyük bir aşk besler ve onu Ayşegül’den kıskanır. Olaylar bu noktadan sonra sarpa sarar.
Başrollerini İlyas Salman ve Adile Naşit’in paylaştığı Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncu kadrosunda usta isimler bulunur. Mehmet Bülbül ve Hafize Ana karakteriyle hafızalara kazınan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Yonca Evcimik ve Mehmet Ali Erbil gibi dönemin genç yıldızları da rol aldı.
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