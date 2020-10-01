Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne? Hababam Sınıfı Güle Güle kaç yılında çekildi?

Doğu kökenli bir ailede yetişen edebiyat öğretmeni Mehmet Bülbül’ün tayini Özel Çamlıca Lisesi’ne çıkar. Özel Çamlıca Lisesi’ndeki öğrenciler Anadolu’dan geldiği için Mehmet Hoca’yı küçümser. Öğrenciler Mehmet Hoca’nın konuşma şekli, şivesi ve hareketleriyle dalga geçer. İdealist bir eğitimci olan Mehmet Hoca ilk başta bu durumu umursamaz ancak ailesinin küçük görüldüğünü hissettiğinde kırılır.

Okulda hizmetli olarak çalışan Hafize Ana’nın kızı Ayşegül’de Özel Çamlıca Lisesi’nde okur. Ancak okuldaki hiç kimse Hafize Ana’nın kızı olduğunu bilmez. Ayşegül annesinden utandığı için ondan kaçar. Aynı zamanda Ayşegül arkadaşlarının eşyalarını çalar. Kelptomani hastası olan Ayşegül’ün durumuna üzülen annesi Hafıza, Mehmet Hoca’yla dertleşir. Mehmet Hoca diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül’le yakından ilgilenir. Ancak sınıfta bulunan öğrencilerden Gamze öğretmenine büyük bir aşk besler ve onu Ayşegül’den kıskanır. Olaylar bu noktadan sonra sarpa sarar.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Başrollerini İlyas Salman ve Adile Naşit’in paylaştığı Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncu kadrosunda usta isimler bulunur. Mehmet Bülbül ve Hafize Ana karakteriyle hafızalara kazınan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Yonca Evcimik ve Mehmet Ali Erbil gibi dönemin genç yıldızları da rol aldı.