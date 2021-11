Hababam Sınıfı Müzesi nerede? MasterChef'in çekildiği Hababam Sınıfı Müzesi'ne nasıl gidilir?

Öğretmenler Günü sebebiyle MasterChef’in 24 Kasım akşamı yayınlanacak bölümünü Hababam Sınıfı Müzesi’nin yer aldığı Adile Sultan Kasrı’nda çekilecek. Yarışmacılar eleme potasına girmemek için yarışırken, kasrın yeri merak ediliyor. Peki Hababam Sınıfı Müzesi nerede?

HABABAM SINIFI MÜZESİ NEREDE?

Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi daha pek çok usta oyuncuyu kadrosunda bulunduran Hababam Sınıfı filmleri Türk filmleri arasında farklı bir yere sahip olmakta. Rıfat Ilgaz’ın aynı isimli eserinden uyarlanmış olan Hababam Sınıfı filmleri de farklı tarihlerde Kartal Tibet ve Ertem Eğilmez gibi başarılı , ünlü yönetmenlerin imzasını taşıyor.

Her oyuncu ve her karakterin sevildiği Hababam Sınıfı’nın çekimlerinin yapıldığı Adile Sultan Kasrı ise bugün Hababam Sınıfı Müzesi olarak hizmet vermekte. Yılın hemen her gününde ülkenin farklı yerlerinden gelen ziyaretçiler, Hababam Sınıfı’nın çekildiği mekanlarda dolaşırken, Mahmut Hoca, İnek Şaban, Güdük Necmi ve Damat Ferit’in hatırası ile aynı yerde bulunmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Sevilen filmin büyük bölümü Adile Sultan Kasrı’nda çekildiği için şu an kasrın filmin çekimlerinde kullanılan odaları müze olarak kullanılmakta. Adile Sultan Kasrı ise İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde bulunuyor ve Validebağ Korusu içinde yer alıyor.

HABABAM SINIFI MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Aşağıdaki toplu taşıma araçları vasıtasıyla Adile Sultan Kasrı'na yani Hababam Sınıfı Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Otobüs: 11T, 14C, AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME

Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M4, M5

Minibüs / Dolmuş: MİNİBÜS: C-57, MİNİBÜS: C-76