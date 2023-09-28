Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu bakın kim çıktı! Duyanlar şaşırıyor, meğer Cennet Mahallesi'nde oynamış

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Hababam Sınıfı filmi serisinde okul müdürüne hayat veren Muharrem Gürses'in oğlunu ilk kez duyanlar şaşırıyor.
Filmde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu yıllarca farklı dizilerde rol aldı.
Yeşilçam'ın Yıldızı Muharrem Gürses'in oğlu Atilla Arcan'dan başkası değil.
Cennet Mahallesi dahil birçok dizide oynayan başarılı oyuncu Seksenler dizisindeki belediye başkanı rolü ile dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu Atilla Arcan, 16 Kasım 2015 tarihinde hayata gözlerini yumdu.