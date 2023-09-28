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Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu bakın kim çıktı! Duyanlar şaşırıyor, meğer Cennet Mahallesi'nde oynamış

28.09.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit ve Münir Özkul gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı Hababam Sınıfı filminde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. 2015 yılında vefat eden ünlü isim Cennet Mahallesi dahil birçok yapımda rol almıştı. İşte, Yeşilçam'ın yıldızı Muharrem Gürses'in oğlu...

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Hababam Sınıfı filmi serisinde okul müdürüne hayat veren Muharrem Gürses'in oğlunu ilk kez duyanlar şaşırıyor.

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HABABAM SINIFI'NIN YILDIZIYDI!

Filmde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu yıllarca farklı dizilerde rol aldı.

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OĞLU DA ÜNLÜ ÇIKTI

Yeşilçam'ın Yıldızı Muharrem Gürses'in oğlu Atilla Arcan'dan başkası değil.

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CENNET MAHALLESİ, SEKSENLER GİBİ DİZİLERDE OYNADI

Cennet Mahallesi dahil birçok dizide oynayan başarılı oyuncu Seksenler dizisindeki belediye başkanı rolü ile dikkat çekmişti.

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Ünlü oyuncu Atilla Arcan, 16 Kasım 2015 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

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