MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

20.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1975 yılında izleyiciyle buluşan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Öğretmen karakterine hayat veren usta oyuncu Semra Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Feridun Şavlı... Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor.

Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Efsane filmde hayat verdiği Semra Öğretmen karakteriyle tanınan Sema Özdamar'ın son hali merak konusu oldu.

Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Özdamar, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde, öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan yalnızca biriydi.

Ekran görüntüsü 2022-10-20 101014.jpgrtyu66

Uzun yıllardır kamera karşısına geçmeyen oyuncu, değişimiyle şaşırttı.

İŞTE SON HALİ

Aslen Bursalı olan Semra Özdamar, şimdilerde 66 yaşında.

Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi.

Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Almanya'da yaşayan yıldız, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu.

Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerinin 'ağzı dolusu' olmasını istiyormuş! 'Porno' sitemiGöğüslerinin 'ağzı dolusu' olmasını istiyormuş! 'Porno' sitemi
Korkuttu! Apar topar ameliyata alındıKorkuttu! Apar topar ameliyata alındı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Menajeri paylaştı: Yorum yağdı...Yıllar sonra ortaya çıktı! Menajeri paylaştı: Yorum yağdı...
Anahtar Kelimeler:
Semra Özdamar hababam sınıfı Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Ankara merkezli 8 ilde dev operasyon! 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Ankara merkezli 8 ilde dev operasyon! 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

"Erkek görevliler şikayet etti, kız öğrenciler uyarıldı" iddiası

"Erkek görevliler şikayet etti, kız öğrenciler uyarıldı" iddiası

İlginizi Çekebilir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.