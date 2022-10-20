Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.
Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Feridun Şavlı... Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor.
Efsane filmde hayat verdiği Semra Öğretmen karakteriyle tanınan Sema Özdamar'ın son hali merak konusu oldu.
Özdamar, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde, öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan yalnızca biriydi.
Uzun yıllardır kamera karşısına geçmeyen oyuncu, değişimiyle şaşırttı.
Aslen Bursalı olan Semra Özdamar, şimdilerde 66 yaşında.
Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi.
Almanya'da yaşayan yıldız, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu.