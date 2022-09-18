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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

18.09.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının komedi denilince akla gelen ilk filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, zengin oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla unutulmaz eserlerden biri oldu. Film, aradan yıllar geçmesine rağmen izlenmeye devam ediyor. Peki Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı'nın haylaz üyelerinin işlendiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biridir. 1975’te çekilen Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin çekim mekanı İstanbul'dur. Peki Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Yine sınıfta kalan Hababam Sınıfı üyeleri Özel Çamlıca Lisesi'ne döner. Haylaz öğrencilerin başı, okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile beladadır. Edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefatı üzerine derslere Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelir. İyileşen Mahmut Hoca okula geri döner, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ancak okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini alır.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Kemal Sunal
Halit Akçatepe
Tarık Akan
Feridun Şavlı
Gazanfer Şener
Bülent İğdiroğlu
Ercan Gezmiş
Dilaver Gür
Cem Gürdap
Teoman Ayık
Tayfun Akalın
Ahmet Arıman
Ergün Sözer
Tuncay Akça
Cengiz Nezir


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi
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