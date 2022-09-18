Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı'nın haylaz üyelerinin işlendiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biridir. 1975’te çekilen Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin çekim mekanı İstanbul'dur. Peki Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Yine sınıfta kalan Hababam Sınıfı üyeleri Özel Çamlıca Lisesi'ne döner. Haylaz öğrencilerin başı, okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile beladadır. Edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefatı üzerine derslere Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelir. İyileşen Mahmut Hoca okula geri döner, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ancak okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini alır.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Kemal Sunal

Halit Akçatepe

Tarık Akan

Feridun Şavlı

Gazanfer Şener

Bülent İğdiroğlu

Ercan Gezmiş

Dilaver Gür

Cem Gürdap

Teoman Ayık

Tayfun Akalın

Ahmet Arıman

Ergün Sözer

Tuncay Akça

Cengiz Nezir



