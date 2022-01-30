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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

30.01.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en değerli filmleri arasında gösterilen Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, aradan yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında yayınlandığında halen ilgiyle takip ediliyor. Büyük küçük demeden birçok seyircinin merakla izlediği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Hababam Sınıfı'nın haylazlıkları işleniyor. İşte Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin çekim mekanları, konusu ve oyuncuları...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Eğlenceli konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla 1976'da çekilen Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin yönetmen koltuğunda, Türk sinemasının en değerli birçok filminin de yönetmenliğini yapmış olan Ertem Eğilmez yer aldı. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Tarık Akan, Münir Özkul gibi oyuncular yer aldı. İşte Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ile ilgili detaylar...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin senaryosu ise, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlandı. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstlendi. Filmin çekimleri İstanbul Koşuyolu'ndaki Adile Sultan Kasrında gerçekleştirildi.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU NEDİR?

Haylaz Hababam Sınıfı öğrencileri sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmış, yine sınıfta kalmıştır. Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönen Hababam Sınıfı öğrencilerin yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Öte yandan yeni edebiyat öğretmeni olarak okula Semra adında genç bir öğretmen gelir. Semra Hoca'nın gelmesiyle İnek Şaban ve Semra Hoca arasında Hababam Sınıfı'nın da haylazlığıyla yaşanan gelişmeler, izleyiciyi kahkahaya boğar.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİMLER?

  • Kemal Sunal (İnek Şaban)
  • Tarık Akan (Damat Ferit)
  • Münir Özkul (Kel Mahmut)
  • Adile Naşit (Hafize Ana)
  • Halit Akçatepe (Güdük Necmi)
  • Ahmet Arıman (Hayta İsmail)
  • Cengiz Nezir (Bozum Cahit)
  • Feridun Şavlı (Domdom Ali)
  • Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)
  • Cem Gürdap (Tulum Hayri)

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Anahtar Kelimeler:
Münir Özkul Tarık Akan
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