Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Eğlenceli konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla 1976'da çekilen Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin yönetmen koltuğunda, Türk sinemasının en değerli birçok filminin de yönetmenliğini yapmış olan Ertem Eğilmez yer aldı. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Tarık Akan, Münir Özkul gibi oyuncular yer aldı. İşte Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ile ilgili detaylar...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin senaryosu ise, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlandı. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstlendi. Filmin çekimleri İstanbul Koşuyolu'ndaki Adile Sultan Kasrında gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU NEDİR?

Haylaz Hababam Sınıfı öğrencileri sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmış, yine sınıfta kalmıştır. Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönen Hababam Sınıfı öğrencilerin yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Öte yandan yeni edebiyat öğretmeni olarak okula Semra adında genç bir öğretmen gelir. Semra Hoca'nın gelmesiyle İnek Şaban ve Semra Hoca arasında Hababam Sınıfı'nın da haylazlığıyla yaşanan gelişmeler, izleyiciyi kahkahaya boğar.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİMLER?