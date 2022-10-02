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Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir, oyuncuları kimler?

02.10.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı Tatilde filmi, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'nın 4. filmidir. Hababam Sınıfı Tatilde filminin yönetmenliği ve yapımcılığı Ertem Eğilmez'e aittir. Peki Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Tatilde filminin detayları merak konusu oldu. Unutulmaz filmin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda paylaştı. 1977 yapımı Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri İstanbul Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirildi. Peki Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NEDİR?

Okul müdürü, daha fazla para kazanmak için Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa sürede Hababam Sınıfı haylazlıklarına alışan kız öğrenciler, erkek öğrencilere karşı savaş başlatır.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal
Münir Özkul
Feridun Şavlı
Adile Naşit
Avni Yalçın
Cem Gürdap
Şener Şen
Ahmet Arıman
Sıtkı Akçatepe
Ayşen Gruda
Ertuğrul Bilda
Sevda Aktolga
Hayri Karabey
Filiz Bozkurt
Talat Dumanlı
Sevtap Erdemli
Muharrem Gürses
Teoman Ayık

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal hababam sınıfı
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