Hababam Sınıfı Tatilde'nin Sevda'sıydı! Sevda Aktolga'nın son hali

Hababam Sınıfı Tatilde'nin Sevda'sı, Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga' sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hababam'a yeni gelen güzel kız Sevda rolüyle çok sevilen ve pek çok Yeşilçam yapımında boy gösteren Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi merak edildi.

Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncunun son haline takipçileri "Asaletiniz yeter", "Ne güzelsiniz" yorumları yağdırdı.

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.



