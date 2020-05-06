Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın yeni vizyon tarihi belli oldu

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın yeni vizyon tarihi belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ertelenen, başrollerinde Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Deniz Akkaya, Fırat Albayram ve Öykü Çelik’in oynadığı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin yeni vizyon tarihi belli oldu. Çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan film, 20 Kasım 2020'de seyirciyle buluşacak. Filmde ayrıca Mehmet Ali Erbil’de sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı'nın yeni filmi, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın koronavirüs nedeniyle ertelenen vizyon tarihi belli oldu. Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Deniz Akkaya, Fırat Albayram ve Öykü Çelik’in başrolünü paylaştığı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları 20 Kasım 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen'in senaryosunu kaleme aldığı filmde, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve film için sakal bırakan Mehmet Ali Erbil de sürpriz bir karaktere hayat veriyor.

İlk vizyon tarihi 3 Nisan 2020 olarak belirlenen filmin çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU

"Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen liseler arası geleneksel yaz oyunlarına bu kez Özel Çamlıca Lisesi katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede, Kıbrıs uçağındaki yerini alır. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Hollywood yıldızları, Türkiye’ye gelmek için gün sayıyorHollywood yıldızları, Türkiye’ye gelmek için gün sayıyor
Uzak doğudan hikayeler: En iyi Kore filmleriUzak doğudan hikayeler: En iyi Kore filmleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu dudaklar ona küçük geliyor! Daha da fazla büyütmek istiyor

Bu dudaklar ona küçük geliyor! Daha da fazla büyütmek istiyor

İnanılmaz ama gerçek: Sosyal mesafe uyguluyorlar

İnanılmaz ama gerçek: Sosyal mesafe uyguluyorlar

Boynuzlar, sivri dişler, yılan diller... Dünyanın en sıra dışı insanları

Boynuzlar, sivri dişler, yılan diller... Dünyanın en sıra dışı insanları

Koronavirüs sanılandan çok daha önce başlamış!

Koronavirüs sanılandan çok daha önce başlamış!

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gişe şampiyonu filmden uluslararası başarı

Gişe şampiyonu filmden uluslararası başarı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yıldız kadrolu filmden sevimli fragman

Yıldız kadrolu filmden sevimli fragman

Ünlü ikili yeniden bir arada

Ünlü ikili yeniden bir arada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sylvester Stallone'dan heyecan veren 'Cezalandırıcı' (Demolition Man) açıklaması

Sylvester Stallone bir klasiği daha canlandırmaya kararlı

Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından Türkiye'ye gelecek

Hollywood yıldızları, Türkiye’ye gelmek için gün sayıyor

Karen Gillan, Aaron Paul ve Jesse Eisenberg, bilimkurgu filmi Dual’de boy gösterecek

Yılın sürprizi için imzalar atıldı! Yıldız isimler bir arada

Extraction’a bir devam filmi veya öncesini anlatacak bir film çekilmesi planlanıyor

Yönetmeninden çarpıcı açıklama: Extraction heyecanı devam edebilir!

IMDB'ye puanlarına göre Netflix'teki en iyi komedi filmleri

IMDB'ye puanlarına göre Netflix'teki en iyi komedi filmleri

Paul Walker'ın ailesi Hızlı ve Öfkeli'nin devam etmesini istiyor

Hızlı ve Öfkeli serisi devam edecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.