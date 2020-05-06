Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın yeni vizyon tarihi belli oldu

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı'nın yeni filmi, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın koronavirüs nedeniyle ertelenen vizyon tarihi belli oldu. Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Deniz Akkaya, Fırat Albayram ve Öykü Çelik’in başrolünü paylaştığı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları 20 Kasım 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen'in senaryosunu kaleme aldığı filmde, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve film için sakal bırakan Mehmet Ali Erbil de sürpriz bir karaktere hayat veriyor.

İlk vizyon tarihi 3 Nisan 2020 olarak belirlenen filmin çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU

"Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen liseler arası geleneksel yaz oyunlarına bu kez Özel Çamlıca Lisesi katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede, Kıbrıs uçağındaki yerini alır. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir."



