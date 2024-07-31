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  4. Haberiniz var mı? Mynet Türkiye'de açık ara 1 numara! Rakiplerine fark attı

Haberiniz var mı? Mynet Türkiye'de açık ara 1 numara! Rakiplerine fark attı

30.07.2024 17:28
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Yayın hayatına başladığı günden bu yana adeta ülkenin açılış sayfası olan Mynet, geçen senelerin ardından gücünü giderek artırmaya devam ediyor. Aylık ortalama 30 Milyon tekil kullanıcısı ve aylık 1 Milyarın üzerinde sayfa görüntülenmesiyle Türkiye'nin en büyük haber sitelerine fark atan Mynet, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Haberiniz var mı? Mynet Türkiye'de açık ara 1 numara! Rakiplerine fark attı

Google Trends’in verilerine göre kelime bazlı aramalardaki Türkiye geneli arama sonuçlarında Mynet, en yakın rakibini yanına yaklaştırmayacak şekilde 1 numara!

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MYNET KULLANICI SAYISI ALTISININ TOPLAMINDAN FAZLA

Sensor Tower’ın raporlarına göre hem günlük hem aylık bazda Mynet uygulamasının kullanıcı sayısı, Türkiye’nin en büyük 6 haber uygulamasının kullanıcı sayısının toplamından fazla!

okeysss

1999’da kurulan ve çeyrek asrı deviren Mynet, Türkiye’nin en çok okunan ve en çok ziyaret edilen haber sitesi ünvanını kimseye bırakmadı. Son dakikadan magazine, finanstan spora barındırdığı tüm kategorilerde Türkiye’ye doğru haberi ulaştırıyor ve her geçen gün daha da büyüyerek ulaştırmaya devam edecek.

Mynet ile ilgili tüm iş birliktelikleriniz için Mediazone satış ekibindeki ilgili kontaklarınızla iletişime geçebilirsiniz.

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