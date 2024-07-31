Haberiniz var mı? Mynet Türkiye'de açık ara 1 numara! Rakiplerine fark attı

Google Trends’in verilerine göre kelime bazlı aramalardaki Türkiye geneli arama sonuçlarında Mynet, en yakın rakibini yanına yaklaştırmayacak şekilde 1 numara!

MYNET KULLANICI SAYISI ALTISININ TOPLAMINDAN FAZLA

Sensor Tower’ın raporlarına göre hem günlük hem aylık bazda Mynet uygulamasının kullanıcı sayısı, Türkiye’nin en büyük 6 haber uygulamasının kullanıcı sayısının toplamından fazla!

1999’da kurulan ve çeyrek asrı deviren Mynet, Türkiye’nin en çok okunan ve en çok ziyaret edilen haber sitesi ünvanını kimseye bırakmadı. Son dakikadan magazine, finanstan spora barındırdığı tüm kategorilerde Türkiye’ye doğru haberi ulaştırıyor ve her geçen gün daha da büyüyerek ulaştırmaya devam edecek.

Mynet ile ilgili tüm iş birliktelikleriniz için Mediazone satış ekibindeki ilgili kontaklarınızla iletişime geçebilirsiniz.