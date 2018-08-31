Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Bunu İdil’in babasının kökleri üzerinden yapıyor.

Sözüm ona Didem Hanım, İdil Fırat’ın görgüsüzlüğüne vurgu yapacak ya!

Sevilay Yılman'ın Didem Soydan'ın sosyal medyada İdil Fırat hakkında yaptığı paylaşımı eleştirdiği yazısı şöyle:

Mankeni kökeni üzerinden insanları aşağıladığı gerekçesiyle eleştiren yazar, "Ve şunu da eklerdim son olarak da; “Güzelim… Sen bırak Malatyalılığımıza falan laf sokuşturmayı da, şu anda bulunduğun ABD’de üçlü, beşli yaptığın tost dansının tadını çıkarmaya bak!” diye yazdı.

Sevilay Yılman "Senin haddine mi Malatyalılara laf etmek!" dediği manken Soydan'ı 'Güzelim' diye seslenerek eleştirdi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, manken Didem Soydan'a olay sözler söyledi. Soydan, oyuncu Mert Fırat'la evlenecek olan İdil Fırat'ın kına gecesine tahtla gelmesini küçümsediğini öne sürerek, Soydan'ın Fırat'ı kökeni üzerinden aşağıladığını iddia etti.

Yani hanımefendiye göre İdil’in tahta çıkıp kına gecesine gelmesinin görgüsüzlüğünün temeli Malatyalılığından kaynaklı!

Senin haddine mi Malatyalılara laf etmek!

Didem Soydan diye bir manken var. Adını duymuştum bu hanımefendinin ama yalan yok çok çok ilgi duyduğum biri değildi.

Bugün bu köşeye adını almamın tek nedeni hemşerilerimden gelen istek üzerinedir.

Esasa geleceğim ama ondan önce “Kimdir gerçekten bu Didem Soydan?” deyip internette hakkında edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

Baba tarafından Bulgaristanlı, anne tarafından Arnavutluk kökenli olan manken Soydan 1984 yılında İstanbul’da doğmuş.

Resimlerine bakındım. Güzel bir kadın. Kendine has, değişik bir tarzı var.

ÇIKINTILIK YAPMAYI SEVİYOR!

Daha önce Türkiye’de podyumlarda, dizilerde şans aramış ama herhalde istediği şekilde olmamış ki, kariyerine ABD’de, New York’ta devam etme kararı almış.

Neyse… Bu hanımefendi Twitter’da, İnstagram’da filan bayağı aktifmiş. Ben takip etmediğim için bilmiyorum ama özellikle Twitter’da takipçilerinin dikkatini çekmek için ekstrem paylaşımlar, çıkıntılıklar yapmayı falan çok seviyormuş.