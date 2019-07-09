'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi'nde bir kişinin, birçok kişiye "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete geçti.

Farklı günlerde dolandırılan 3 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcının Nurettin A. olduğu belirlendi. Polis, Nurettin A.'nın kullandığı 48 NY 511 plakalı otomobili de takibe aldı. Ekipler, söz konusu otomobili Gaziemir ilçesinde durdurdu.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Otomobildeki şüphelileri indiren ekipler, araçta Nurettin A.'nın olmaması üzerine F.A. ve G.A.'nın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin ifadesinde, Nurettin A.'nın Bornova ilçesinde bir evde saklandığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ilçede belirlenen adresteki eve operasyon düzenledi. Evde yakalanarak gözaltına alınan Nurettin A. sorgulamak üzere Bayraklı Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Yapılan araştırmada, Nurettin A.'nın cezaevi firarisi olduğu İzmir genelinde 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Nurettin A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

