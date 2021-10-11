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Hacı Sabancı-Nazlı Kaya'nın düğününde 'çay atma' göndermesi!

11.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl aralık ayında nişanlanan cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, dün akşam nikah masasına oturdu. Balayı için tatile çıkan çift, düğünden eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Nazlı Kayı'nın paylaştığı bir gönderide Hacı Sabancı ile birlikte konukları selamlarken, misafirlerin Hacı Sabancı'ya "Bir şey at, çay at çay..." diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz sene nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.

Üç yıldır birlikte olan Kayı ve Sabancı, acı haberden tam 40 gün sonra sessiz sedasız bir şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında evlendi.

Düğünden anları sosyal medyada paylaşan çifte binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı.

"ÇAY AT ÇAY..."

Nazlı Kayı'nın Instagram hesabından paylaştığı bir video dikkatlerden kaçmadı. Yalının balkonundan gelen konuklara el sallayan çifte, bir arkadaşlarının "Bir şey atsaydın, bir şey at, çay at çay..." dediği anların videosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde çay atmasına gönderme olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Hacı Sabancı Nazlı Kayı
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