Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı uzun zamandır birlikte. Instagram paylaşımlarından dolayı sürekli gündem olan çiftin, ne zaman evleneceği ise merak ediliyor. Nazlı Kayı'nın Instagram paylaşımlarının altına sürekli ne zaman evlenecekleri soruluyor. Peki Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı kimdir, ne iş yapar? İşte Nazlı Kayı'nın yaşı ve dikkat çeken mesleği...

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NAZLI KAYI KİMDİR, NERELİ?

Hacı Sabancı’nın sevgilisi olarak tanıdığımız Zeynep Nazlı Kayı 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Nazlı Kayı ilk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladıktan sonra lise için İstanbul'a geldi.

İstanbul'da Koç Lisesi'nde lise eğitimini bitirdikten sonra üniversite için Londra'ya gitti. İlk yılında Foundation Queen Mary University Of London'da eğitim aldı.

Daha sonra buradan ayrılan Nazlı Kayı, University Of Westminster'da hukuk bölümünü okuyarak mezun oldu.

NAZLI KAYI NE İŞ YAPIYOR?

Hukuk bölümünden mezun olan Nazlı Kayı, şimdilerde yakın arkadaşları ve tanıdıklarına destek olmak için Instagram hesabı üzerinden arkadaşlarının tasarımlarını paylaşıyor.