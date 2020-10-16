Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı uzun zamandır birlikte. Instagram paylaşımlarından dolayı sürekli gündem olan çiftin, ne zaman evleneceği ise merak ediliyor. Nazlı Kayı'nın Instagram paylaşımlarının altına sürekli ne zaman evlenecekleri soruluyor. Peki Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı kimdir, ne iş yapar? İşte Nazlı Kayı'nın yaşı ve dikkat çeken mesleği...
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Hacı Sabancı’nın sevgilisi olarak tanıdığımız Zeynep Nazlı Kayı 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Nazlı Kayı ilk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladıktan sonra lise için İstanbul'a geldi.
İstanbul'da Koç Lisesi'nde lise eğitimini bitirdikten sonra üniversite için Londra'ya gitti. İlk yılında Foundation Queen Mary University Of London'da eğitim aldı.
Daha sonra buradan ayrılan Nazlı Kayı, University Of Westminster'da hukuk bölümünü okuyarak mezun oldu.
Hukuk bölümünden mezun olan Nazlı Kayı, şimdilerde yakın arkadaşları ve tanıdıklarına destek olmak için Instagram hesabı üzerinden arkadaşlarının tasarımlarını paylaşıyor.
Sanatla ilgilenen Nazlı Kayı, bir sanat galerisi açmak ve sanat eğitimleri veren bir merkez işletme hayali olduğunu paylaşmıştı.
Hukuk bölümünü okurken çok mutlu olduğunu röportajlarında paylaşan Nazlı Kayı daha sonra çalışırken mutlu olmadığı için bu işi bırakmış.
İstanbul Modern'den sanat tarihiyle ilgili dersler alan Nazlı Kayı'nın hayalindeki işleri ne zaman yapacağı merak ediliyor.
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