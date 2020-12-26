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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti nişan törenlerinden ilk kareyi paylaştı

26.12.2020 01:19 | Son Güncelleme:
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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti nişan törenlerinden ilk kareyi paylaştı

Geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, nişandan ilk karesini paylaştı.

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı. Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan duyurmuştu.

NİŞANDAN İLK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Sabancı ve Kayı çifti de, evlilik yolunda önemli adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı.

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Çifte yakın dostlarından mutluluk mesajları geldi.

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Sabancı ve Kayı'nın pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.

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