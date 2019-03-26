Hacı Sabancı zincirli spor görüntüsü şaşkına çevirdi!

Ünlü manken Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra zayıflayan ve kendini spora adayan Hacı Sabancı, fit haliyle şaşırtmaya devam ediyor. Yeni sevgilisi Nazlı Kayı ile tam bir spor tutkunu haline gelen Sabancı, yaptığı spor aktivitelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Sürekli spor yapan Sabancı, bu sefer boynuna takılan kalın zincirlerle antrenman yaptı. Zincirlerle spor yapan Hacı Sabancı, takipçilerini şaşırttı.

Verdiği bir röportajda “Hiçbir zaman Sabancı adı beni bunaltmadı. Tam tersi, bana hayatı 3-0 önde başlatan bir durum olarak düşündüm hep." diyen Sabancı'nın bu halleri, 'Zengin olmak zor' dedirtti.

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Sabancı 1987 İstanbul doğumlu, Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. İstanbul Saint-Benoit Fransız Lisesi'ni tamamladıktan sonra, Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ardından Londra'da, City University'de Denizcilik ve Finans üzerine master programına katılarak eğitimini tamamladı.

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hacı Sabancı, aynı zamanda Marinsa Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.



