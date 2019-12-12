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Hadımköy'de korkunç ölüm! Motosikletli kurye TIR ve otomobilin arasında kaldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Hadımköy’de yeni başladığı işinde sipariş götüren bir motosikletli kurye, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen TIR ve otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi. Motosikletli kuryenin işe yeni başladığı öğrenilirken, yaşanan feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Hadımköy Yolu üzerinde yaşandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, bir yemek firmasında iki gün önce işe başlayan Vural Topkara isimli kurye, Büyükçekmece’den Hadımköy istikametine doğru sipariş götürdüğü sırada, TIR ile otomobilin arasında kalarak kaza yapıp feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla önlem alarak Hadımköy Yolu’nun bir süre trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise motosikletlinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yol üzerinde trafik tamamen dururken, ekipler ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Vural Topkara’nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olaya karışan araçların yol üzerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

MOTOSİKLETLİNİN FECİ ÖLÜMÜ KAMERADA

Motosikletli kuryenin, tır ile otomobilin arasında kalarak kaza yapıp feci şekilde can verdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, akan trafikte araçların ilerlediği sırada motosikletlinin tır ve otomobilin arasında kalarak yola düştüğü ve vatandaşların olay yerine geldiği görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hadımköy Büyükçekmece kurye kaza

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
30 dakikada teslim saçmalığı bu gençlerin canına mal oluyor. Yasaklanmalı
motorcular aralardan gecmeyın Allah kitap aşkına gecmeyın her zaman farkedemıyoruz sızlerı
cok acı coķkkkk
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