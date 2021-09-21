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Hadise: Allah izin verirse çok isteriz bir çocuk

21.09.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdi. Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, konserinde hayranlarına içini döktü. Çocuk istediğini ifade eden şarkıcı, "Ben daha evlenemedim. Allah izin verirse çok isteriz bir çocuk" dedi. Geçti

Hadise: Allah izin verirse çok isteriz bir çocuk

Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler’e e kaptıran Hadise, aşkını oldu dizgin yaşıyor.

Sevgilisiyle yaz aylarında Meksika tatiline de giden paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

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"BEN DAHA EVLENEMEDİM"

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahne alan Hadise, konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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Güzel şarkıcı konseri sırasında seyircilere içini döktü. Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim. İnşallah onları yakalayacağım.Allah izin verirse biz de çok isteriz bir çocuk" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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