Hadise: Allah izin verirse çok isteriz bir çocuk

Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler’e e kaptıran Hadise, aşkını oldu dizgin yaşıyor.

Sevgilisiyle yaz aylarında Meksika tatiline de giden paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

"BEN DAHA EVLENEMEDİM"

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahne alan Hadise, konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Güzel şarkıcı konseri sırasında seyircilere içini döktü. Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim. İnşallah onları yakalayacağım.Allah izin verirse biz de çok isteriz bir çocuk" şeklinde konuştu.





