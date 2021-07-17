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Hadise 'aşk' iddiaları sonrası tatilde

17.07.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk dedikodularına karışmasının ardından suskunluğunu koruyan şarkıcı Hadise, Bodrum tatilini sürdürüyor.

Hadise 'aşk' iddiaları sonrası tatilde

Kaan Yıldırım ile yollarını ayırmasının ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı ileri sürülen Hadise, sezonu açtı. Soluğu tatilde alan şarkıcı, siyah desenli kahverengi kimonosu ile objektif karşısına geçti.

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Kombinini hasır şapkası, güneş gözlüğü ve aksesuarlarıyla tamamladığı görülen Hadise, yeni pozlarını Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.
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"MUTLU HAFTA SONLARI..."

Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, 12,8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı gönderilerine, "Mutlu hafta sonları..." notunu düştü. Ayrıca kural bozarak paylaşımını yorumlara açan Hadise'ye takipçilerinden beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Instagram
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