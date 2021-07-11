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Hadise başarısını siyah mini elbisesiyle dans ederek kutladı

11.07.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk trafiğiyle gündemden düşmeyen Hadise, yeni çıkardığı 'Hay Hay' adlı şarkısının 15 milyon dinlenmeye ulaşmasını, sosyal medya hesabından dans ederek kutladı.

Hadise başarısını siyah mini elbisesiyle dans ederek kutladı

Ünlü şarkıcı Hadise, seslendirdiği şarkıların yanı sıra yaşadığı ilişkiler ve ayrılıklarıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bir dargın bir barışık sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile eğlenirken görüntülenen ve bu görüntülerin ardından Dinçerler ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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HADİSE KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Mehmet Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ünlü şarkıcı, yeni çıkardığı Hay Hay isimli şarkısının kısa sürede 15 milyon dinlenmeye ulaşmasının ardından siyah minili elbisesiyle dans etti. Şarkıcı, dans ettiği anları da hayranlarıyla paylaştı. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Instagram
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