Hadise, Kaan Yıldırım’ı çabuk unuttu! Ünlü iş insanıyla görüntülendi

Evlenmeleri beklenirken ani bir kararla ayrıldıklarını duyuran Hadise ve Kaan Yıldırım çifti birbirlerini çabuk unuttu. Kaan Yıldırım’ın Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu haberin ardından bir bomba daha patladı. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi.

KAAN YILDIRIM-ÇAĞLA ŞIKEL İDDİASI

Kaan Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin bir mekânda samimi şekilde eğlendiği de gelen iddialar arasında yer aldı.

HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER EL ELE

Bu gelişmenin ardından bir aşk bombası daha patladı. Gazete Magazin'in haberine göre; Kaan Yıldırım'la yollarını ayıran Hadise, ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte görüntülendi.

İkilinin yan yana samimi fotoğrafları ortaya çıkarken gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi.





