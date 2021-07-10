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Hadise, Kaan Yıldırım’ı çabuk unuttu! Ünlü iş insanıyla görüntülendi

10.07.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ayrıldıklarını duyurmuştu. Bu aşkın son bulmasından sonra Kaan Yıldırım’ın adı Çağla Şıkel ile yan yana anılırken Hadise ise iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülendi.

Hadise, Kaan Yıldırım’ı çabuk unuttu! Ünlü iş insanıyla görüntülendi

Evlenmeleri beklenirken ani bir kararla ayrıldıklarını duyuran Hadise ve Kaan Yıldırım çifti birbirlerini çabuk unuttu. Kaan Yıldırım’ın Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu haberin ardından bir bomba daha patladı. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi.

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KAAN YILDIRIM-ÇAĞLA ŞIKEL İDDİASI

Kaan Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin bir mekânda samimi şekilde eğlendiği de gelen iddialar arasında yer aldı.

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım Çağla Şıkel ile aşk mı yaşıyor?Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım Çağla Şıkel ile aşk mı yaşıyor?

HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER EL ELE

Bu gelişmenin ardından bir aşk bombası daha patladı. Gazete Magazin'in haberine göre; Kaan Yıldırım'la yollarını ayıran Hadise, ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte görüntülendi.

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İkilinin yan yana samimi fotoğrafları ortaya çıkarken gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Hadise Kaan Yıldırım
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