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  4. Hadise Cannes'a sadece ceket giyip geldi! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Hadise Cannes'a sadece ceket giyip geldi! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 07:54
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Favori yapımların Altın Palmiye için yarıştığı 77. Cannes Film Festivali, Cannes şehrinde tüm görkemiyle devam ediyor. Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivale, Türkiye'den birçok ünlü isim katıldı. Bu isimlerden biri de Hadise oldu. Ünlü şarkıcı Cannes'a sadece ceket giyip geldi. Onu gören herkes aynı yorumu yaptı...

Hadise Cannes'a sadece ceket giyip geldi! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Giyinmeyi unutmuş'

İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Hande Erçel, Birce Akalay ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin ardından ünlü şarkıcı Hadise de katıldı.

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Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivalin kırmızı halısında Hadise de boy gösterdi.

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Bir mücevher markasının özel davetlisi olarak Cannes'a giden Hadise pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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SADECE CEKETLE GELDİ

Kırmızı halıda acı kahve strazplez elbisesiyle beğeni toplayan Hadise akşam için tercih ettiği pembe ceketiyle dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Hadise'nin bu tarzına sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü ismi görenler; 'Giyinmeyi unutmuş', 'Annemin seneyede olur giyersin diye aldığı ceket', 'Eskisi gibi değil yaşlanıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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