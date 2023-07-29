Hadise de 'Barbie' akımına uydu! Ancak bir farkla... Sahne tarzına beğeni yağdı

Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Barbie filminin ardından başlayan 'Barbie' akımı tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Ünlü isimlerde tek tek bu akıma uymaya devam ediyor. Son olarak Hadise dün akşam ki konserinde 'Barbie' tarzıyla dikkat çekti. Ancak ünlü şarkıcı akıma bir yenilik getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları 'Barbie' etiketiyle pembe kıyafetli fotoğraflarını paylaşırken Hadise, konserinde Barbie'nin bir diğer elbise rengi olan mavi rengi tercih etti.

Ünlü şarkıcıyı stilisti "Barbie" etiketiyle paylaştı. Göğüs dekolteli mini elbisesiyle hayranlarını büyüleyen Hadise'nin tarzına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Bodrum'da sahne alan Hadise'ye sosyal medyada; 'Ne güzelsin', 'En güzel Barbie', 'Efsanesin be', 'Mavi Barbie' gibi yorumlar yapılırken gönderiye kısa süre binlerce beğeni geldi.





