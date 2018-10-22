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Hadise'den doğum gününü paylaşımları 'Eski sevgilimi görünce ben'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 00:27 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise doğum gününü kutladı. 32 yaşına giren Hadise, Instagram'dan eğlenceli doğum günü fotoğraflarını paylaştı. Hadise bir paylaşımına ise 'Partide eski sevgilimi görünce ben' notunu yazdı.

Hadise'den doğum gününü paylaşımları 'Eski sevgilimi görünce ben'

O Ses Türkiye'de jüri üyesi olan Hadise, doğum gününü kutladığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 32 yaşına giren şarkıcı, doğum günü karelerini esprili bir dille paylaştı.

Tatlı yerken fotoğrafını da paylaşan Hadise, 'Saçmalama tabi ki diyetteyim' notunu yazdı.

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"ESKİ SEVGİLİMİ GÖRÜNCE BEN"
Paylaşımlarıyla takipçilerine eğlenceli anlar yaşatan Hadise, "Partide eski sevgilimi görünce ben." notunu paylaşımına ekledi.

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"Arkadaşım 739. kez sevgilisi ile neden kavga ettiğini anlatıyor... "

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Hadise hadise doğum günü instagram

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