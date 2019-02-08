Mynet Trend

Hadise'den Instagram'ı sallayan video! 'Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 08.02.2019 01:02 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. Yaz aylarında Bostancı'da verdiği konserdeki dans videosunu paylaşan Hadise, 'Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?' notuyla kafaları karıştırdı.

Instagram hesabından Bostancı konserine ait görüntüleri paylaşan ünlü şarkıcı Hadise, dansıyla takipçilerinin beğenisi kazandı.

Hadise'nin videoya eklediği not ise merak uyandırdı. Hadise dans videosunu, "Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?" notuyla paylaştı. Hadise'nin videosu kısa sürede 700 binden fazla izlendi.

111

HADİSE'Yİ TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI
Geçtiğimiz günler Murat Boz Hadise'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp birkaç saat sonra yeniden takibe almıştı. Murat Boz'un bu hareketi akıllara "Acaba Aslı Enver mi? kıskandı" sorusunu getirmişti.

Paylaşıma yorum yapan Hadise'nin bir takipçisi, "Acaba bu mesaj Murat Boz'a mı?" yorumunu yaptı.

5aae8ced7af5072ae409fd5b

Hadise'nin Ağustos ayındaki Bostancı konserindeki kıyafeti çok konuşulmuştu.

1881585_02047f486bfe7b6b2b09223167241b0a_640x640


PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Hayko Cepkin'den hayranlarını şaşırtan paylaşım! Hayko Cepkin'den hayranlarını şaşırtan paylaşım!
Survivor Sude Burcu kimdir?Survivor Sude Burcu kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise hadise instagram hadise dans

En Çok Okunan Trend Haberler

Katarlılardan Erdoğan'a bir hediye daha! Uçağın ardından...

Katarlılardan Erdoğan'a bir hediye daha! Uçağın ardından...

'Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın'

'Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın'

'Sen beni doyuramıyorsun' deyince... Korkunç son!

'Sen beni doyuramıyorsun' deyince... Korkunç son!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u şaşırtan istek! Yazdığı mektubu verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u şaşırtan istek! Yazdığı mektubu verdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayko Cepkin'den hayranlarını şaşırtan paylaşım!

Hayko Cepkin'den hayranlarını şaşırtan paylaşım!

Survivor Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler

Survivor Sude Burcu kimdir?

Ece Erken: 'Yemekteyiz yarışmacısı bana küfretti'

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında şok iddia!

Bir kez daha bıçak altına yattı! Son hali inanılmaz

Bir kez daha bıçak altına yattı! Son hali inanılmaz

Kylie Jenner evinin kapılarını açtı! Büyülenmemek mümkün değil

Evini görenlerin ağzı açık kalıyor! İnanılmaz...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa’nın velayeti kimde?

Melisa'nın velayeti Acun'da. Şeyma'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.