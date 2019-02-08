Hadise'den Instagram'ı sallayan video! 'Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?'

Instagram hesabından Bostancı konserine ait görüntüleri paylaşan ünlü şarkıcı Hadise, dansıyla takipçilerinin beğenisi kazandı.

Hadise'nin videoya eklediği not ise merak uyandırdı. Hadise dans videosunu, "Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?" notuyla paylaştı. Hadise'nin videosu kısa sürede 700 binden fazla izlendi.

HADİSE'Yİ TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Geçtiğimiz günler Murat Boz Hadise'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp birkaç saat sonra yeniden takibe almıştı. Murat Boz'un bu hareketi akıllara "Acaba Aslı Enver mi? kıskandı" sorusunu getirmişti.

Paylaşıma yorum yapan Hadise'nin bir takipçisi, "Acaba bu mesaj Murat Boz'a mı?" yorumunu yaptı.

Hadise'nin Ağustos ayındaki Bostancı konserindeki kıyafeti çok konuşulmuştu.



