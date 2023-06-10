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Hadise'den olay paylaşım! 2023 yılını dansı ve göğüs dekolteli pozlarıyla özetledi! Yorum yağdı

10.06.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dansları, sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise son paylaşımıyla yine gündem oldu. İddialı ve cesur pozlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı '2023 şimdiye kadar dump' notu ile dans videoları ve dekolteli pozlarından oluşan bir paylaşım yaptı. Hadise'nin son gönderisi yorum yağmuruna tutuldu.

Hadise'den olay paylaşım! 2023 yılını dansı ve göğüs dekolteli pozlarıyla özetledi! Yorum yağdı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin adı son dönemde rapçi Murda ile anılıyor. O Ses Rap yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Birbirinden iddialı tercihleri ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise son paylaşımıyla yine olay oldu.

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Hadise bu defa '2023 şimdiye kadar dump' notu ile dans videoları ve göğüs dekolteli pozlarından oluşan karışık bir paylaşım yaptı.

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Hadise'nin bu paylaşımı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcıya takipçileri; 'İlk videoda kalbim duracaktı', 'Eşi benzeri olmayan kadın', 'Bu kız çok yakıyor', 'İtfaiye lazım mı', 'Ağlıyorum çok güzel', Aura kadın' gibi yorumlar yapıldı.

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Hadise sosyal medya mehmet dinçer ünlü şarkıcı

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