Hadise'den Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'na 200 bin TL'lik dava

Takvim Gazetesi’nden Ali Oktay’ın haberine tarafından pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise Açıkgöz, şarkılarının yanı sıra yatırımlarıyla gündeme geldi. Bodrum’da işlettiği La Plaj isimli mekana, sözde 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra geldi. Hadise, her ne kadar iddiaları yalanlasa da haberler manşetlerden inmedi. Durum, son olarak Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu Duymayan Kalmasın programında değerlendirildi.

23-26 Mart tarihlerinde yapılan programlarda ‘Hadise’ye haciz şoku’, ‘Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor” gibi farklı başlıklardaki haberlerle şart değerlendirildi. Fakat Hadise, programda aleyhine yapılan gerçek dışı haber ve yorumları affetmedi. Durumu savcılığa bildirdi. Program sunucuları Serengil ve Semercioğlu’ndan 100’er bin liralık manevi tazminat talep etti. Televizyon kanalı ile programın sunucuları hakkında karşı konuşmamaları için önlem de isteyen Hadise’nin avukatı yapılan yorumların yalan yanlış ve mesnetsiz olduğunu dile getirdi.

Dava kabul edilirse, Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil, programda Hadise’yle ilgili konuşamayacak.

