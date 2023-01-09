Hadise Eurovision'un zirvesinde! En çok izlenen ikinci performans

Sertab Erener’in ardından Türkiye’yi Eurovision’da başarıyla temsil eden isimlerden biri de Hadise’ydi. 37 yaşındaki şarkıcı, 2009 yılında “Düm Tek Tek” ile adeta Avrupa’yı salladı. Aradan geçen 14 yıla rağmen o şarkı, zirveden inmedi.

Türkiye’nin 2013 yılından bu yana katılmadığı yarışma, her ay en çok dinlenen şarkılarını YouTube hesabından yayınlıyor.



Tüm dünyadan ilgiyle takip edilen uluslararası müzik yarışmasının resmi kanalında aralık ayının en çok dinlenen performansları da listelendi.

Hadise’nin 2009 Türkiye performansı, 20 performansın yer aldığı listede 2. sıraya yerleşti.



Üçüncü sırada İspanya 2022 performansıyla yer alırken, listenin zirvesinde ise pandemi sebebi ile yapılamayan 2020 Eurovision'da Rusya'nın temsilci olarak göndereceği "UNO" şarkısı yer aldı.

Aynı listede 2009 yılının birincisi Norveç'in performansı ise dördüncü sırada yer buldu.



İkincilik haberini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, şunları söyledi:

“Düm Tek Tek, aralık ayının en çok izlenen ve dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş. Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki bir gün yeniden.”

