MAGAZİN

Hadise festivale servet harcadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 23:25 | Son Güncelleme

Amerika'da Colorado Çölü'nde düzenlenen dünyaca ünlü Coachella Festivali'ne giden Hadise, 10 günlük gezi için 100 bin lira harcadı.

Festivalde giyidikleriyle ilgi odağı olmayı başaran Hadise'nin gözlükleri bile 30 bin TL. Ünlü şarkıcı çöle, stil danışmanı, kuaför ve makyöz de götürdü. Hadise, festivalde paylaştığı fotoğraflardaki zayıf görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Hadise Coachella Festivali'nde

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ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Festivali'ne Hadise de katıldı.

ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Festivali'ne Hadise de katıldı.
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Hadise zayıflığı ile dikkat çekti

Hadise zayıflığı ile dikkat çekti
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Tarzı ve zayıflığı ile dikkat çeken Hadise'nin nasıl bu kadar zayıfladığı merak konusu oldu.

Tarzı ve zayıflığı ile dikkat çeken Hadise'nin nasıl bu kadar zayıfladığı merak konusu oldu.
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Hadise ablası Derya ile gittiği festivalden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hadise ablası Derya ile gittiği festivalden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.
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İşte Hadise’nin festivalden kareleri...

İşte Hadise’nin festivalden kareleri...
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Anahtar Kelimeler:
Hadise Coachella

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