Hadise festivale servet harcadı!

Festivalde giyidikleriyle ilgi odağı olmayı başaran Hadise'nin gözlükleri bile 30 bin TL. Ünlü şarkıcı çöle, stil danışmanı, kuaför ve makyöz de götürdü. Hadise, festivalde paylaştığı fotoğraflardaki zayıf görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Hadise Coachella Festivali'nde

1 / 11 ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Festivali'ne Hadise de katıldı.

2 / 11 Hadise zayıflığı ile dikkat çekti

3 / 11 Tarzı ve zayıflığı ile dikkat çeken Hadise'nin nasıl bu kadar zayıfladığı merak konusu oldu.

4 / 11 Hadise ablası Derya ile gittiği festivalden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

5 / 11 İşte Hadise’nin festivalden kareleri...

6 / 11 Hadise Coachella Festivali'nde

7 / 11 Hadise Coachella Festivali'nde

8 / 11 Hadise Coachella Festivali'nde

9 / 11 Hadise Coachella Festivali'nde

10 / 11 Hadise Coachella Festivali'nde